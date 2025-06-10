В Челябинске рухнули цены на популярные отечественные машины с пробегом

В Челябинской области за месяц рухнули цены на некоторые популярные на вторичном рынке модели автомобилей. Самое большое снижение — на 10,4% — отмечено у Lada 2113, сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса «Авто.ру».
«Некоторые популярные на вторичном рынке модели подешевели: самое заметное снижение средней стоимости отмечено у Lada 2113. Оно составило 10,4% относительно апрельских значений, достигнув 204 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе сервиса.
Вторую строчку в рейтинге снижения стоимости занимает Renault Duster (-6,2%, достигнув 1,24 миллиона рублей). На третьем месте — Hyundai Santa Fe (6%, достигнув 443 тысяч рублей) и Hyundai Getz (также 6%, достигнув 554 тысяч рублей).
В целом в России средняя цена подержанного отечественного и китайского автомобиля за месяц снизилась на 3% и составила 703 тысячи рублей для российских марок и 2,17 миллиона рублей для китайских. В мае 2025 года средняя стоимость автомобиля с пробегом в Челябинской области оказалась около 1,37 миллиона рублей, что на 2,2% выше, чем месяц назад, добавили в пресс-службе сервиса.
В Челябинской области ранее резко подешевели популярные модели новых китайских автомобилей. В мае самое низкое снижение показали кроссоверы OMODA C5 и Chery Tiggo 7 Pro Max — на 8,7% и 8,1% соответственно по сравнению с прошлым годом, сообщили URA.RU эксперты «Авито. Авто».
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