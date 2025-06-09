Штормовой ветер, с грозой и градом обрушатся на Свердловскую область

Непогоду прогнозируют 11 июня
В Свердловской области 11 июня ожидаются грозы, град и мощные порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«11 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, град, порывы ветра», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».
Ранее синоптики предупредили о переменчивой погоде с кратковременными дождями и грозами на Среднем Урале. При этом дневная средняя температура воздуха будет не ниже 25 градусов.
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