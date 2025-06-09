09 июня 2025

Штормовой ветер, с грозой и градом обрушатся на Свердловскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Непогоду прогнозируют 11 июня
Непогоду прогнозируют 11 июня Фото:

В Свердловской области 11 июня ожидаются грозы, град и мощные порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«11 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, град, порывы ветра», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112».

Ранее синоптики предупредили о переменчивой погоде с кратковременными дождями и грозами на Среднем Урале. При этом дневная средняя температура воздуха будет не ниже 25 градусов.

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В Свердловской области 11 июня ожидаются грозы, град и мощные порывы ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «11 июня местами в Свердловской области ожидаются грозы, град, порывы ветра», — пояснили в ведомстве. Сообщить о необходимости помощи можно по телефонам: «101» и «112». Ранее синоптики предупредили о переменчивой погоде с кратковременными дождями и грозами на Среднем Урале. При этом дневная средняя температура воздуха будет не ниже 25 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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