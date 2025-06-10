В Челябинской области 18 выпускников набрали сто баллов по ЕГЭ по математике

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ЕГЭ по математике на сто баллов написали школьники из трех городов региона
ЕГЭ по математике на сто баллов написали школьники из трех городов региона Фото:

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике на сто баллов сдали 18 выпускников из Челябинска, Магнитогорска и Троицка. Об этом  сообщила пресс-служба «Челябинского института развития образования». 

«В Челябинской области есть стобалльные работы по профильной математике, в 2025 году высший балл по данному предмету получили 18 выпускников из Челябинска, Магнитогорска, Троицка. Экзамен по математике базового и профильного уровня сдавали свыше 13 тысяч выпускников», — сообщила пресс-служба института в telegram-канале. 

Всего в Челябинской области по данным на 10 июня ЕГЭ в этом году на сто баллов сдал 71 школьник. В Челябинске 12 выпускников набрали сто баллов по ЕГЭ по химии, девять выпускников набрали по литературе сто баллов, еще один по истории, сообщил ранее вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев.

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по математике на сто баллов сдали 18 выпускников из Челябинска, Магнитогорска и Троицка. Об этом  сообщила пресс-служба «Челябинского института развития образования».  «В Челябинской области есть стобалльные работы по профильной математике, в 2025 году высший балл по данному предмету получили 18 выпускников из Челябинска, Магнитогорска, Троицка. Экзамен по математике базового и профильного уровня сдавали свыше 13 тысяч выпускников», — сообщила пресс-служба института в telegram-канале.  Всего в Челябинской области по данным на 10 июня ЕГЭ в этом году на сто баллов сдал 71 школьник. В Челябинске 12 выпускников набрали сто баллов по ЕГЭ по химии, девять выпускников набрали по литературе сто баллов, еще один по истории, сообщил ранее вице-мэр по соцразвитию Сергей Авдеев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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