Сносить или оставить: юрист объяснил, нужно ли демонтировать заборы на дачах

В интернете и региональных СМИ активно распространяется информация о том, что с 8 июня 2025 года в России начали действовать новые правила установки заборов на дачных участках, а нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей. Новость моментально вызвала панику среди дачников, многие из которых бросились звонить в администрации СНТ и выяснять, что делать со своими ограждениями. Однако эксперты утверждают, что никаких новых законов, запрещающих глухие заборы, не принималось. Об этом URA.RU рассказал юрист, правовед Максим Воронцов.
Как возникла паника вокруг дачных заборов
Информация о том, что с 8 июня всем владельцам дачных участков запрещено устанавливать сплошные заборы, разлетелась по социальным сетям и региональным СМИ с невероятной скоростью. Якобы теперь разрешены только прозрачные ограждения высотой до 1,8 метра, а за нарушение грозит штраф от 5 до 10 тысяч рублей или даже демонтаж конструкции «бульдозерами».
«Я за последние дни получил очень много звонков от обеспокоенных клиентов, которые уже мысленно прощались со своими заборами из профлиста», — рассказывает юрист по земельному праву Максим Воронцов. «Люди всерьез обсуждали, как будут договариваться с соседями о письменном согласии на старый забор или копить деньги на установку новой сетки-рабицы».
Штрафы за дачные заборы: закон
Чтобы развеять слухи, депутаты Государственной Думы были вынуждены выступить с разъяснениями. Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский в беседе с «РИА новости» заявил, что информация о новых штрафах за глухие заборы между дачными участками не соответствует действительности.
Он пояснил, что в Земельном кодексе РФ и КоАП РФ нет нормы, предусматривающей штрафы за тип ограждения на земельном участке. Ни 8 июня, ни в какой-либо другой день в 2025 году не вступал в силу новый федеральный закон, постановление правительства РФ или иной нормативный правовой акт, запрещающий установку глухих заборов между участками.
Максим Воронцов подтверждает это: «Никаких новых законодательных актов о заборах на федеральном уровне не принималось, юристы в этой области следят за нормативкой. Ни я, ни мои коллеги ничего такого не видели. То, что сейчас выдается, начали выдавать за новые законы — это давно существующие строительные нормы и правила, которые носят преимущественно рекомендательный характер».
Строительные нормы и правила: что нужно знать о заборах
По словам юриста, в основе требований к ограждениям на дачных участках лежат несколько документов:
«Главный документ — это СП 53.13330.2019, актуализированная версия СНиП 30-02-97. Именно там содержатся рекомендации по обустройству заборов между садовыми участками», — объясняет Воронцов. «Согласно этому своду правил, между соседними участками рекомендуется устанавливать сетчатое ограждение высотой 1,2-1,8 метра. Также допускается устройство других типов визуально проницаемых ограждений или отсутствие ограждения вообще».
Юрист подчеркивает ключевой момент: «Обратите внимание на слово 'рекомендуется'. Это не запрет и не категорическое требование. К тому же, СП и СНиП — это документы технического, а не правового характера. Они созданы в первую очередь для соблюдения санитарных норм и противопожарных расстояний, обеспечения освещенности и вентиляции участков».
При этом глухие заборы можно устанавливать со стороны улиц, проездов и по внешнему периметру товарищества. «Основная идея этих норм — не создавать соседям проблем с освещением и циркуляцией воздуха», — поясняет Воронцов.
Когда все-таки могут возникнуть проблемы из-за забора
Несмотря на отсутствие прямых запретов, ситуации, когда забор может стать причиной конфликта, все же существуют. Максим Воронцов выделяет несколько случаев, когда владелец участка может столкнуться с претензиями:
"Если глухой забор создает значительное затенение соседнего участка или препятствует его проветриванию, сосед вправе обратиться в суд. И тогда уже суд, опираясь на те самые строительные нормы, может принять решение о демонтаже или изменении конструкции забора", — объясняет юрист.
«Второй распространенный случай — нарушение границ участка. Если ваш забор даже частично заходит на территорию соседа без его согласия, это является нарушением права собственности и может привести к судебному разбирательству».
Третья ситуация связана с местными правилами благоустройства, которые могут устанавливаться на уровне муниципалитетов или регионов. «В некоторых муниципальных образованиях действительно есть требования к внешнему виду заборов, выходящих на улицу. Это касается высоты, материалов и архитектурного облика. За их нарушение теоретически могут быть предусмотрены штрафы, но они варьируются от региона к региону», — отмечает Воронцов.
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