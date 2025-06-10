Количество первых стобалльников в Свердловской области перевалило за сотню: где больше всего

В Свердловской области уже к 10 июня насчитали 103 стобалльника по итогам ЕГЭ. Выпускники получили максимальный балл по химии, литературе, истории и профильной математике, рассказали в департаменте информполитики региона.
«К экзамену я готовилась в школе и сама, репетиторов не подключала. Не ожидала, что получу такие высокие результаты. И когда узнала, что стала стобалльницей, очень обрадовалась. Планирую свою жизнь связать с физикой и информатикой», — сказала выпускница гимназии №9 Екатерина Ткачик, набравшая 100 баллов по математике.
Больше всего стобалльников оказалось среди учеников Екатеринбурга. В гимназии №9 сразу 12 человек набрали максимальные баллы, в специализированном учебно-научном центре УрФУ — девять. Стобалльники также есть в школах Нижнего Тагила, Каменска-Уральского, Первоуральска, Асбеста, Новоуральска, Сухого Лога, Краснотурьинска, Невьянска, Нижней Салды и других городах.
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