Дольщики скандального долгостроя в Сургуте получат ключи от квартир в ноябре

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Дольщики ЖК «Уютный» смогут заселиться по плану в ноябре
Дольщики ЖК «Уютный» смогут заселиться по плану в ноябре Фото:

Дольщиков, ожидающих завершения строительства ЖК «Уютный» в Сургуте с 2019 года, планируют заселить в квартиры в ноябре 2025 года. Об этом сказано в распоряжении на интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти Югры.

«Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — по плану 01.10.2025. Дата начала заселения — по плану 01.11.2025», — сказано в проекте «дорожной карты» по восстановлению прав дольщиков, чьи деньги привлечены для строительства многоквартирных домов в Югре, включенных в единый реестр проблемных объектов.

В данный момент жилье готово на 75,9%. Строители ведут работы по устройству сетей инженерно-технического обеспечения. Общее количество участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений — 356.

Ранее многоэтажку возводила фирма сургутского бизнесмена Андрея Копайгоры, но после того, как он обанкротился, строительство встало. В 2023 году был заключен контракт с застройщиком «Абсолют», однако и он не смог выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас жилье достраивает компания «Квартал».

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Дольщиков, ожидающих завершения строительства ЖК «Уютный» в Сургуте с 2019 года, планируют заселить в квартиры в ноябре 2025 года. Об этом сказано в распоряжении на интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти Югры. «Дата получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию — по плану 01.10.2025. Дата начала заселения — по плану 01.11.2025», — сказано в проекте «дорожной карты» по восстановлению прав дольщиков, чьи деньги привлечены для строительства многоквартирных домов в Югре, включенных в единый реестр проблемных объектов. В данный момент жилье готово на 75,9%. Строители ведут работы по устройству сетей инженерно-технического обеспечения. Общее количество участников долевого строительства, имеющих требование к застройщику о передаче помещений — 356. Ранее многоэтажку возводила фирма сургутского бизнесмена Андрея Копайгоры, но после того, как он обанкротился, строительство встало. В 2023 году был заключен контракт с застройщиком «Абсолют», однако и он не смог выполнить взятые на себя обязательства. Сейчас жилье достраивает компания «Квартал».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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