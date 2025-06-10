Челябинца Тимофеева* и его жену, причастных к атаке БПЛА на регионы России, внесли в список террористов

Челябинца Тимофеева* и его жену внесли в список террористов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тимофеев* с женой покинули Россию в конце мая
Тимофеев* с женой покинули Россию в конце мая Фото:
новость из сюжета
На складе в Челябинске собирали БПЛА для ВСУ

Артема Тимофеева* и его жену Екатерину* из Челябинска, причастных к атаке беспилотников на регионы России, внесли в список террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте Росинформониторинга. 

«Перечень террористов и экстремистов (весь список). 14372. Тимофеев Артем Игоревич*, 08.12.1987 г.р. , Гор. Житомир УССР; 14379. Тимофеева Екатерина Владимировна*, 01.07.1990 г.р. , Г. Киев», — говорится в сообщении на сайте ведомства. 

31мая на аэродромы в Иркутской и Мурманской областях были совершены атаки с применением БПЛА. Дроны запускались с грузовиков, а сами дроны собирались на складе в Челябинске. На этом же складе формировали грузы. По оперативным данным фуры принадлежали Тимофееву, а помещения он арендовал. Еще до атаки БПЛА Тимофеевы уехали из России. Оба объявлены в федеральный розыск.

*Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Артема Тимофеева* и его жену Екатерину* из Челябинска, причастных к атаке беспилотников на регионы России, внесли в список террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте Росинформониторинга.  «Перечень террористов и экстремистов (весь список). 14372. Тимофеев Артем Игоревич*, 08.12.1987 г.р. , Гор. Житомир УССР; 14379. Тимофеева Екатерина Владимировна*, 01.07.1990 г.р. , Г. Киев», — говорится в сообщении на сайте ведомства.  31мая на аэродромы в Иркутской и Мурманской областях были совершены атаки с применением БПЛА. Дроны запускались с грузовиков, а сами дроны собирались на складе в Челябинске. На этом же складе формировали грузы. По оперативным данным фуры принадлежали Тимофееву, а помещения он арендовал. Еще до атаки БПЛА Тимофеевы уехали из России. Оба объявлены в федеральный розыск. *Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...