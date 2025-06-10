Артема Тимофеева* и его жену Екатерину* из Челябинска, причастных к атаке беспилотников на регионы России, внесли в список террористов и экстремистов. Информация об этом размещена на сайте Росинформониторинга.
«Перечень террористов и экстремистов (весь список). 14372. Тимофеев Артем Игоревич*, 08.12.1987 г.р. , Гор. Житомир УССР; 14379. Тимофеева Екатерина Владимировна*, 01.07.1990 г.р. , Г. Киев», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
31мая на аэродромы в Иркутской и Мурманской областях были совершены атаки с применением БПЛА. Дроны запускались с грузовиков, а сами дроны собирались на складе в Челябинске. На этом же складе формировали грузы. По оперативным данным фуры принадлежали Тимофееву, а помещения он арендовал. Еще до атаки БПЛА Тимофеевы уехали из России. Оба объявлены в федеральный розыск.
*Лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.
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