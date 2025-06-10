На привокзальной площади челябинского аэропорта установят Ту-134

На привокзальной площади челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова установят Ту-134 в память об авиаторах. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Новапорт Холдинг».
«Поддержали идею губернатора Алексея Текслера об установке самолета Ту-134 на привокзальной площади в память о челябинских авиаторах», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале. Самолет станет одним из элементов благоустройства.
В Челябинске будет построен новый терминал международных авиалиний в аэропорту, сообщила ранее пресс-служба областного правительства. Информация об этом прозвучала на встрече Текслера с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем.
Компания проведет работы в два этапа: будет расширена зона международных авиалиний и зона внутренних линий, после планируется переформатировать историческое здание аэропорта под зал прилета делегаций. Архитектура, включающая здание с его шпилем будет сохранена, пообещал Янкилевич.
Строительство нового терминала позволит расширить сеть авиаперевозок из Челябинска, в том числе субсидированных. Все это станет дополнительным импульсом для развития Челябинской области и позволит существенно увеличить пропускную способность аэропорта.
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