10 июня 2025

На привокзальной площади челябинского аэропорта установят Ту-134

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ту-134 установят на привокзальной площади в Челябинске
Ту-134 установят на привокзальной площади в Челябинске Фото:

На привокзальной площади челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова установят Ту-134 в память об авиаторах. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Новапорт Холдинг».

«Поддержали идею губернатора Алексея Текслера об установке самолета Ту-134 на привокзальной площади в память о челябинских авиаторах», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале. Самолет станет одним из элементов благоустройства. 

В Челябинске будет построен новый терминал международных авиалиний в аэропорту, сообщила ранее пресс-служба областного правительства. Информация об этом прозвучала на встрече Текслера с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем.

Компания проведет работы в два этапа: будет расширена зона международных авиалиний и зона внутренних линий, после планируется переформатировать историческое здание аэропорта под зал прилета делегаций. Архитектура, включающая здание с его шпилем будет сохранена, пообещал Янкилевич.

Строительство нового терминала позволит расширить сеть авиаперевозок из Челябинска, в том числе субсидированных. Все это станет дополнительным импульсом для развития Челябинской области и позволит существенно увеличить пропускную способность аэропорта.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На привокзальной площади челябинского аэропорта имени Игоря Курчатова установят Ту-134 в память об авиаторах. Об этом сообщила пресс-служба ООО «Новапорт Холдинг». «Поддержали идею губернатора Алексея Текслера об установке самолета Ту-134 на привокзальной площади в память о челябинских авиаторах», — сообщила пресс-служба компании в telegram-канале. Самолет станет одним из элементов благоустройства.  В Челябинске будет построен новый терминал международных авиалиний в аэропорту, сообщила ранее пресс-служба областного правительства. Информация об этом прозвучала на встрече Текслера с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем. Компания проведет работы в два этапа: будет расширена зона международных авиалиний и зона внутренних линий, после планируется переформатировать историческое здание аэропорта под зал прилета делегаций. Архитектура, включающая здание с его шпилем будет сохранена, пообещал Янкилевич. Строительство нового терминала позволит расширить сеть авиаперевозок из Челябинска, в том числе субсидированных. Все это станет дополнительным импульсом для развития Челябинской области и позволит существенно увеличить пропускную способность аэропорта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...