10 июня 2025

Новый терминал международных авиалиний построят в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство нового терминала планируется завершить за три года
Строительство нового терминала планируется завершить за три года Фото:

В Челябинске планируется построить новый терминал международных авиалиний в аэропорту. Информация о деталях проекта прозвучала на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем. 

«Принято принципиальное решение, что в Челябинске настало время строить новый международный терминал. Есть перспективы развития действующего пассажирского терминала, который работает на внутренних рейсах», — сообщил Текслер во время встречи, слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале. 

Построить планируется новый терминал площадью около 14 тысяч квадратных метров. Архитектура, включающая здание с его шпилем будет сохранена, сообщил Янкилевич. «Проектирование займет полтора года, строительно-монтажные работы — три года. Реализация проекта значительно увеличит пропускную способность аэропорта», — добавил он. 

Отдельно был затрону вопрос развития маршрутной сети. Недавно из Челябинска запустили дополнительный рейс в Минск, а по маршруту Сочи-Челябинск начал летать широкофюзеляжный самолет. «Готовы максимально расширять полетную программу из аэропортов Челябинска и Магнитогорска по востребованным маршрутам», — резюмировал губернатор.

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В Челябинске планируется построить новый терминал международных авиалиний в аэропорту. Информация о деталях проекта прозвучала на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем.  «Принято принципиальное решение, что в Челябинске настало время строить новый международный терминал. Есть перспективы развития действующего пассажирского терминала, который работает на внутренних рейсах», — сообщил Текслер во время встречи, слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.  Построить планируется новый терминал площадью около 14 тысяч квадратных метров. Архитектура, включающая здание с его шпилем будет сохранена, сообщил Янкилевич. «Проектирование займет полтора года, строительно-монтажные работы — три года. Реализация проекта значительно увеличит пропускную способность аэропорта», — добавил он.  Отдельно был затрону вопрос развития маршрутной сети. Недавно из Челябинска запустили дополнительный рейс в Минск, а по маршруту Сочи-Челябинск начал летать широкофюзеляжный самолет. «Готовы максимально расширять полетную программу из аэропортов Челябинска и Магнитогорска по востребованным маршрутам», — резюмировал губернатор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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