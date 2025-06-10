Новый терминал международных авиалиний построят в Челябинске

В Челябинске планируется построить новый терминал международных авиалиний в аэропорту. Информация о деталях проекта прозвучала на встрече губернатора Челябинской области Алексея Текслера с генеральным директором ООО «Новапорт Холдинг» Евгением Янкилевичем.
«Принято принципиальное решение, что в Челябинске настало время строить новый международный терминал. Есть перспективы развития действующего пассажирского терминала, который работает на внутренних рейсах», — сообщил Текслер во время встречи, слова губернатора цитирует пресс-служба областного правительства в telegram-канале.
Построить планируется новый терминал площадью около 14 тысяч квадратных метров. Архитектура, включающая здание с его шпилем будет сохранена, сообщил Янкилевич. «Проектирование займет полтора года, строительно-монтажные работы — три года. Реализация проекта значительно увеличит пропускную способность аэропорта», — добавил он.
Отдельно был затрону вопрос развития маршрутной сети. Недавно из Челябинска запустили дополнительный рейс в Минск, а по маршруту Сочи-Челябинск начал летать широкофюзеляжный самолет. «Готовы максимально расширять полетную программу из аэропортов Челябинска и Магнитогорска по востребованным маршрутам», — резюмировал губернатор.
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