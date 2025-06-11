Челябинский эколог дал рекомендации, как не допустить пожары при отдыхе на природе

Теплая погода на предстоящие длительные выходные будет способствовать активному отдыху на природе, что увеличивает риск природных пожаров. О том, как избежать возгораний полей и лесов при жарке шашлыков или на рыбалке, рассказал URA.RU руководитель экспертного бюро «Экостандарт-консалтинг» Виталий Безруков.
«Довольно жаркие дни в совокупности с обилием тополиного пуха и любителями поесть шашлыки на природе или съездить на рыбалку могут привести к ландшафтным и лесным пожарам. В 95% случаев таких пожаров виновником является человек, и в 100% случаев каждый из них утверждал, что соблюдал все меры безопасности», — пояснил Безруков.
В первую очередь риску подвержены популярные среди туристов направления и рекреационные зоны озер. Так, Челябинская область была отнесена к числу территорий с повышенной пожарной опасностью наряду с Курганской и Тюменской областями. Особую озабоченность вызывают степные и лесостепные районы, а также приграничные территории, граничащие с Курганской областью. Несмотря на высокий уровень подготовленности профильных служб — лесничеств, МЧС и сотрудников особо охраняемых природных территорий — жителям, выезжающим на длительные праздничные выходные на природу, рекомендуется проявлять особую бдительность и строго соблюдать противопожарные правила.
Безруков предлагают ряд рекомендаций по обеспечению пожарной безопасности вблизи водоемов. Так, разводить костер разрешается только на специально оборудованных площадках у воды, предварительно очищенных от сухой травы и веток и огражденных минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. В радиусе 50 метров от огня не должно находиться строений или крупных легковоспламеняющихся объектов. Располагать костер следует не ближе 30 метров от лиственных деревьев и не менее 100 метров от хвойных насаждений.
В лесной зоне разводить огонь допускается исключительно на оборудованных местах. При их отсутствии площадку необходимо очистить от сухостоя, листьев и веток до уровня почвы. Костер нельзя оставлять без присмотра: даже небольшой порыв ветра может привести к распространению пламени. Не рекомендуется разводить костер в ветреную погоду. Запрещается использовать для розжига горючие и легковоспламеняющиеся жидкости. Кроме того, не оставляйте после себя мусор в лесу: стеклянные бутылки, окурки, промасленные тряпки представляют угрозу воспламенения.
По данным Челябинского гидрометеоцентра, с 11 по 14 июня в отдельных районах Челябинской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность (пятый класс горимости леса по региональной шкале). Местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс).
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