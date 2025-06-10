Ветеран СВО напишет гимн для проекта «Герои Югры»

Андрей Кочелягин напишет гимн для проекта «Герои Югры»
Ветеран СВО Андрей Кочелягин напишет гимн для проекта «Герои Югры» — регионального аналога федеральной программы «Время героев». Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z официально».
«Текст и музыка будут готовы к началу следующего модуля [проекта „Герои Югры“], который запланирован на вторую половину августа. У Андрея уже есть опыт в этом деле — он является автором гимна батальона „Югра“, — сообщает telegram-канал.
Андрей возглавляет штаб Юнармии в Югорске. Ветеран имеет медали «За заслуги перед Отечеством» II степени и медаль «За боевые заслуги».
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