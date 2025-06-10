В минздраве рассказали о состоянии ребенка, сбитого на пешеходном переходе в Перми

Ребенок находится в больнице
Семилетнего ребенка, которого сбила машина на пешеходном переходе в Перми, отвезли в больницу. Медики оказывают ему помощь. Об этом URA.RU сообщили в краевом минздраве.
«Ребенок был госпитализирован. На сегодняшний день он находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.
Ранее URA.RU рассказало, что иномарка сбила ребенка, когда он шел по регулируемому пешеходному переходу на улице Веденеева. По факту ДТП проводится проверка.
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