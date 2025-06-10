10 июня 2025

В минздраве рассказали о состоянии ребенка, сбитого на пешеходном переходе в Перми

Минздрав: ребенку, которого сбила машина в Перми, оказывается медицинская помощь
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок находится в больнице
Ребенок находится в больнице Фото:

Семилетнего ребенка, которого сбила машина на пешеходном переходе в Перми, отвезли в больницу. Медики оказывают ему помощь. Об этом URA.RU сообщили в краевом минздраве.

«Ребенок был госпитализирован. На сегодняшний день он находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказало, что иномарка сбила ребенка, когда он шел по регулируемому пешеходному переходу на улице Веденеева. По факту ДТП проводится проверка.

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Семилетнего ребенка, которого сбила машина на пешеходном переходе в Перми, отвезли в больницу. Медики оказывают ему помощь. Об этом URA.RU сообщили в краевом минздраве. «Ребенок был госпитализирован. На сегодняшний день он находится в состоянии средней степени тяжести. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь», — отметили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказало, что иномарка сбила ребенка, когда он шел по регулируемому пешеходному переходу на улице Веденеева. По факту ДТП проводится проверка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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