День России в 2025 году: история, традиции и как будем отдыхать

День России — один из главных государственных праздников нашей страны, ежегодно отмечаемый 12 июня. В 2025 году этот значимый день выпадает на четверг, что дает россиянам возможность насладиться длинными выходными благодаря переносу дополнительного выходного дня. День России символизирует единство народа, национальную идентичность и патриотизм, напоминая о важных исторических событиях, заложивших основу современной российской государственности — подробнее в материале URA.RU.
История праздника: от Декларации о суверенитете до Дня России
История праздника берет начало 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Этот исторический документ провозгласил приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР, что стало важным шагом к формированию новой российской государственности.
Ключевые даты в истории праздника:
- 12 июня 1990 года — принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР
- 12 июня 1991 года — проведение первых в истории России всенародных выборов президента, на которых победил Борис Ельцин
- 11 июня 1992 года — Верховный Совет РФ принял постановление о праздничном дне 12 июня
- 1994 год — президент России Борис Ельцин своим указом придал 12 июня государственное значение
- 1998 год — Борис Ельцин предложил переименовать праздник в День России
- 2002 год — с принятием нового Трудового кодекса РФ праздник получил официальное название «День России»
Интересно, что первоначально праздник назывался «День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР», что было довольно громоздко. В народе его часто называли «Днем независимости России», хотя юридически это не вполне корректно, поскольку Декларация 1990 года не предусматривала выход России из состава СССР.
Как россияне будут отдыхать в июне 2025 года
В 2025 году День России выпадает на четверг, 12 июня. Согласно Постановлению Правительства РФ от 4 октября 2024 года № 1335, выходной день с субботы 8 марта перенесен на пятницу 13 июня, что позволит россиянам отдыхать четыре дня подряд: с 12 по 15 июня.
График выходных в июне 2025:
- 11 июня (среда) — предпраздничный день, рабочий день сокращен на 1 час
- 12 июня (четверг) — День России, нерабочий праздничный день
- 13 июня (пятница) — выходной день (перенос с 8 марта)
- 14-15 июня (суббота-воскресенье) — выходные дни
Общая производственная норма на июнь 2025 года при пятидневной рабочей неделе составит 19 рабочих и 11 выходных дней. Это позволит многим спланировать небольшое путешествие или отдых на природе в первый месяц лета.
Традиции празднования Дня России
За годы существования праздника сформировались определенные традиции его празднования как на государственном уровне, так и среди обычных граждан. Ежегодно 12 июня в Кремле президент России вручает Государственные премии Российской Федерации выдающимся деятелям науки, технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности.
Традиционные мероприятия Дня России:
- Торжественные церемонии поднятия государственного флага
- Праздничные концерты с участием российских звезд эстрады
- Фестивали национальных культур и ремесел
- Тематические выставки в музеях и библиотеках
- Масштабные флешмобы и акции патриотической направленности
- Спортивные соревнования и марафоны
- Вечерние праздничные салюты и фейерверки
Одной из самых популярных традиций стала акция «Российский триколор», когда волонтеры раздают ленточки цветов национального флага. Многие граждане в этот день украшают свои дома, балконы и автомобили российскими флагами, выражая свои патриотические чувства.
День России часто становится датой для проведения торжественных церемоний вручения паспортов юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Это символическое действие подчеркивает гражданскую ответственность и связь с Родиной.
Праздничные мероприятия в 2025 году на День России
В 2025 году по всей стране запланированы масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Основные события традиционно сосредоточены в столице и крупных городах, но праздничные программы подготовлены и в небольших населенных пунктах.
Программа праздника в Москве:
- Гала-концерт в Кремлевском дворце «Мой дом — Россия» с участием звезд отечественной эстрады
- Торжественная программа на ВДНХ с лекциями, мастер-классами, концертами и кинопоказами
- Городской забег «Марафон друзей» в парке 850-летия Москвы в Марьино
- Концерт на Красной площади с участием популярных исполнителей
- Праздничный фейерверк в 22:00 в нескольких точках города
Программа в Санкт-Петербурге:
- Исторический фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия с 23 тематическими площадками
- День России у «Газпром Арены» с гастрофестивалем и выступлениями звезд
- Концерт в Исаакиевском соборе 11 июня, приуроченный ко Дню России
- Фестиваль цветов на Соборной площади в Петропавловской крепости
- Танцевальное представление «Бал в летнюю ночь» в завершение праздника
В регионах России также запланированы разнообразные мероприятия: от традиционных концертов и народных гуляний до оригинальных тематических фестивалей, отражающих культурное своеобразие каждой территории.
Символика и значение Дня России
День России — это не просто дата в календаре, а праздник, имеющий глубокое символическое значение для всех граждан страны. Он отражает национальное единство, гражданскую солидарность и общую ответственность за настоящее и будущее Родины.
Государственная символика в праздновании:
- Флаг России (триколор) — символ, объединяющий всю страну. Белый цвет традиционно ассоциируется со свободой, синий — с верностью и честностью, а красный — с мужеством и любовью к Родине.
- Герб России (двуглавый орел) — символизирует государственную власть и единство страны. Три короны над головами орла олицетворяют суверенитет Российской Федерации.
- Гимн России — звучит на всех официальных мероприятиях и создает ощущение сопричастности к великой стране.
Значение Дня России со временем эволюционировало. Если изначально это была политическая дата, связанная с конкретным историческим событием, то сейчас праздник приобрел более широкий смысл. Он стал днем, когда граждане России вспоминают о своей истории, культуре, традициях и гордятся своей принадлежностью к великой стране.
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