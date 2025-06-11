День России в 2025 году: история, традиции и как будем отдыхать

День России отмечают 12 июня 2025
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День России отмечается даже за рубежом, в посольствах и консульствах по всему миру в этот день проходят торжественные приемы
День России отмечается даже за рубежом, в посольствах и консульствах по всему миру в этот день проходят торжественные приемы Фото:

День России — один из главных государственных праздников нашей страны, ежегодно отмечаемый 12 июня. В 2025 году этот значимый день выпадает на четверг, что дает россиянам возможность насладиться длинными выходными благодаря переносу дополнительного выходного дня. День России символизирует единство народа, национальную идентичность и патриотизм, напоминая о важных исторических событиях, заложивших основу современной российской государственности — подробнее в материале URA.RU.

История праздника: от Декларации о суверенитете до Дня России

История праздника берет начало 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Этот исторический документ провозгласил приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР, что стало важным шагом к формированию новой российской государственности.

Ключевые даты в истории праздника:

  • 12 июня 1990 года — принятие Декларации о государственном суверенитете РСФСР
  • 12 июня 1991 года — проведение первых в истории России всенародных выборов президента, на которых победил Борис Ельцин
  • 11 июня 1992 года — Верховный Совет РФ принял постановление о праздничном дне 12 июня
  • 1994 год — президент России Борис Ельцин своим указом придал 12 июня государственное значение
  • 1998 год — Борис Ельцин предложил переименовать праздник в День России
  • 2002 год — с принятием нового Трудового кодекса РФ праздник получил официальное название «День России»

Интересно, что первоначально праздник назывался «День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР», что было довольно громоздко. В народе его часто называли «Днем независимости России», хотя юридически это не вполне корректно, поскольку Декларация 1990 года не предусматривала выход России из состава СССР.

Как россияне будут отдыхать в июне 2025 года

В 2025 году День России выпадает на четверг, 12 июня. Согласно Постановлению Правительства РФ от 4 октября 2024 года № 1335, выходной день с субботы 8 марта перенесен на пятницу 13 июня, что позволит россиянам отдыхать четыре дня подряд: с 12 по 15 июня.

График выходных в июне 2025:

  • 11 июня (среда) — предпраздничный день, рабочий день сокращен на 1 час
  • 12 июня (четверг) — День России, нерабочий праздничный день
  • 13 июня (пятница) — выходной день (перенос с 8 марта)
  • 14-15 июня (суббота-воскресенье) — выходные дни

Общая производственная норма на июнь 2025 года при пятидневной рабочей неделе составит 19 рабочих и 11 выходных дней. Это позволит многим спланировать небольшое путешествие или отдых на природе в первый месяц лета.

Традиции празднования Дня России

За годы существования праздника сформировались определенные традиции его празднования как на государственном уровне, так и среди обычных граждан. Ежегодно 12 июня в Кремле президент России вручает Государственные премии Российской Федерации выдающимся деятелям науки, технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности.

Традиционные мероприятия Дня России:

  • Торжественные церемонии поднятия государственного флага
  • Праздничные концерты с участием российских звезд эстрады
  • Фестивали национальных культур и ремесел
  • Тематические выставки в музеях и библиотеках
  • Масштабные флешмобы и акции патриотической направленности
  • Спортивные соревнования и марафоны
  • Вечерние праздничные салюты и фейерверки

Одной из самых популярных традиций стала акция «Российский триколор», когда волонтеры раздают ленточки цветов национального флага. Многие граждане в этот день украшают свои дома, балконы и автомобили российскими флагами, выражая свои патриотические чувства.

День России часто становится датой для проведения торжественных церемоний вручения паспортов юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Это символическое действие подчеркивает гражданскую ответственность и связь с Родиной.

Праздничные мероприятия в 2025 году на День России

В День России по всей стране проводятся праздничные мероприятия
В День России по всей стране проводятся праздничные мероприятия
Фото:

В 2025 году по всей стране запланированы масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Основные события традиционно сосредоточены в столице и крупных городах, но праздничные программы подготовлены и в небольших населенных пунктах.

Программа праздника в Москве:

  • Гала-концерт в Кремлевском дворце «Мой дом — Россия» с участием звезд отечественной эстрады
  • Торжественная программа на ВДНХ с лекциями, мастер-классами, концертами и кинопоказами
  • Городской забег «Марафон друзей» в парке 850-летия Москвы в Марьино
  • Концерт на Красной площади с участием популярных исполнителей
  • Праздничный фейерверк в 22:00 в нескольких точках города

Программа в Санкт-Петербурге:

  • Исторический фестиваль «От Руси до России» в парке 300-летия с 23 тематическими площадками
  • День России у «Газпром Арены» с гастрофестивалем и выступлениями звезд
  • Концерт в Исаакиевском соборе 11 июня, приуроченный ко Дню России
  • Фестиваль цветов на Соборной площади в Петропавловской крепости
  • Танцевальное представление «Бал в летнюю ночь» в завершение праздника

В регионах России также запланированы разнообразные мероприятия: от традиционных концертов и народных гуляний до оригинальных тематических фестивалей, отражающих культурное своеобразие каждой территории.

Символика и значение Дня России 

Впервые двуглавый орел появился в качестве государственного символа на оборотной стороне государственной печати Ивана III Васильевича в 1497 году
Впервые двуглавый орел появился в качестве государственного символа на оборотной стороне государственной печати Ивана III Васильевича в 1497 году
Фото:

День России — это не просто дата в календаре, а праздник, имеющий глубокое символическое значение для всех граждан страны. Он отражает национальное единство, гражданскую солидарность и общую ответственность за настоящее и будущее Родины.

Государственная символика в праздновании:

  • Флаг России (триколор) — символ, объединяющий всю страну. Белый цвет традиционно ассоциируется со свободой, синий — с верностью и честностью, а красный — с мужеством и любовью к Родине.
  • Герб России (двуглавый орел) — символизирует государственную власть и единство страны. Три короны над головами орла олицетворяют суверенитет Российской Федерации.
  • Гимн России — звучит на всех официальных мероприятиях и создает ощущение сопричастности к великой стране.

Значение Дня России со временем эволюционировало. Если изначально это была политическая дата, связанная с конкретным историческим событием, то сейчас праздник приобрел более широкий смысл. Он стал днем, когда граждане России вспоминают о своей истории, культуре, традициях и гордятся своей принадлежностью к великой стране.

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День России — один из главных государственных праздников нашей страны, ежегодно отмечаемый 12 июня. В 2025 году этот значимый день выпадает на четверг, что дает россиянам возможность насладиться длинными выходными благодаря переносу дополнительного выходного дня. День России символизирует единство народа, национальную идентичность и патриотизм, напоминая о важных исторических событиях, заложивших основу современной российской государственности — подробнее в материале URA.RU. История праздника: от Декларации о суверенитете до Дня России История праздника берет начало 12 июня 1990 года, когда первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной Социалистической Республики. Этот исторический документ провозгласил приоритет Конституции и законов РСФСР над законодательными актами СССР, что стало важным шагом к формированию новой российской государственности. Ключевые даты в истории праздника: Интересно, что первоначально праздник назывался «День принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР», что было довольно громоздко. В народе его часто называли «Днем независимости России», хотя юридически это не вполне корректно, поскольку Декларация 1990 года не предусматривала выход России из состава СССР. Как россияне будут отдыхать в июне 2025 года В 2025 году День России выпадает на четверг, 12 июня. Согласно Постановлению Правительства РФ от 4 октября 2024 года № 1335, выходной день с субботы 8 марта перенесен на пятницу 13 июня, что позволит россиянам отдыхать четыре дня подряд: с 12 по 15 июня. График выходных в июне 2025: Общая производственная норма на июнь 2025 года при пятидневной рабочей неделе составит 19 рабочих и 11 выходных дней. Это позволит многим спланировать небольшое путешествие или отдых на природе в первый месяц лета. Традиции празднования Дня России За годы существования праздника сформировались определенные традиции его празднования как на государственном уровне, так и среди обычных граждан. Ежегодно 12 июня в Кремле президент России вручает Государственные премии Российской Федерации выдающимся деятелям науки, технологий, литературы, искусства и гуманитарной деятельности. Традиционные мероприятия Дня России: Одной из самых популярных традиций стала акция «Российский триколор», когда волонтеры раздают ленточки цветов национального флага. Многие граждане в этот день украшают свои дома, балконы и автомобили российскими флагами, выражая свои патриотические чувства. День России часто становится датой для проведения торжественных церемоний вручения паспортов юным гражданам, достигшим 14-летнего возраста. Это символическое действие подчеркивает гражданскую ответственность и связь с Родиной. Праздничные мероприятия в 2025 году на День России В 2025 году по всей стране запланированы масштабные праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Основные события традиционно сосредоточены в столице и крупных городах, но праздничные программы подготовлены и в небольших населенных пунктах. Программа праздника в Москве: Программа в Санкт-Петербурге: В регионах России также запланированы разнообразные мероприятия: от традиционных концертов и народных гуляний до оригинальных тематических фестивалей, отражающих культурное своеобразие каждой территории. Символика и значение Дня России  День России — это не просто дата в календаре, а праздник, имеющий глубокое символическое значение для всех граждан страны. Он отражает национальное единство, гражданскую солидарность и общую ответственность за настоящее и будущее Родины. Государственная символика в праздновании: Значение Дня России со временем эволюционировало. Если изначально это была политическая дата, связанная с конкретным историческим событием, то сейчас праздник приобрел более широкий смысл. Он стал днем, когда граждане России вспоминают о своей истории, культуре, традициях и гордятся своей принадлежностью к великой стране.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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