ФСБ задержала сотрудников транспортного МУП в Челябинске

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Причиной задержания стала взятка
Причиной задержания стала взятка Фото:

В Челябинске задержаны сотрудники МУП «Служба организации движения» («СОД»), которые подозреваются в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК). 

«Следователем отдела по Курчатовскому району Челябинск возбуждено уголовное дело в отношении начальников отдела безопасности дорожного движения и службы безопасности и контроля по перевозкам и эксплуатации МУП „Служба организации движения“. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, с 13 по 18 декабря 2024 года начальники отделов получили деньги от водителя автобуса предприятия, чтобы в отношении него не проводились служебные проверки после череды ДТП. Взятку им передали прямо на территории предприятия.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В квартирах и по месту работы подозреваемых прошли обыски, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании мер пресечения.

В администрации Челябинска URA.RU сообщили, что окажут все необходимое содействие правоохранительным органам. «Администрация города заинтересована в искоренении любых коррупционных проявлений на предприятии и оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам», — подчеркнули в мэрии. 

Ранее в Калининском райсуде Челябинска был осужден бывший главный инженер этого МУПа Сергей Белов. Его признали виновным в мошенничестве и коррупции и отправили в колонию на пять лет. Сотрудник наживался на контрактах по поставке автозапчастей.

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В Челябинске задержаны сотрудники МУП «Служба организации движения» («СОД»), которые подозреваются в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).  «Следователем отдела по Курчатовскому району Челябинск возбуждено уголовное дело в отношении начальников отдела безопасности дорожного движения и службы безопасности и контроля по перевозкам и эксплуатации МУП „Служба организации движения“. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили в пресс-службе ведомства. По данным следствия, с 13 по 18 декабря 2024 года начальники отделов получили деньги от водителя автобуса предприятия, чтобы в отношении него не проводились служебные проверки после череды ДТП. Взятку им передали прямо на территории предприятия. Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В квартирах и по месту работы подозреваемых прошли обыски, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании мер пресечения. В администрации Челябинска URA.RU сообщили, что окажут все необходимое содействие правоохранительным органам. «Администрация города заинтересована в искоренении любых коррупционных проявлений на предприятии и оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам», — подчеркнули в мэрии.  Ранее в Калининском райсуде Челябинска был осужден бывший главный инженер этого МУПа Сергей Белов. Его признали виновным в мошенничестве и коррупции и отправили в колонию на пять лет. Сотрудник наживался на контрактах по поставке автозапчастей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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