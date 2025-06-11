ФСБ задержала сотрудников транспортного МУП в Челябинске

В Челябинске задержаны сотрудники МУП «Служба организации движения» («СОД»), которые подозреваются в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления Следственного комитета (СУ СК).
«Следователем отдела по Курчатовскому району Челябинск возбуждено уголовное дело в отношении начальников отдела безопасности дорожного движения и службы безопасности и контроля по перевозкам и эксплуатации МУП „Служба организации движения“. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом „а“ части пятой статьи 290 УК РФ (получение взятки группой лиц по предварительному сговору)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
По данным следствия, с 13 по 18 декабря 2024 года начальники отделов получили деньги от водителя автобуса предприятия, чтобы в отношении него не проводились служебные проверки после череды ДТП. Взятку им передали прямо на территории предприятия.
Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области. В квартирах и по месту работы подозреваемых прошли обыски, решается вопрос о предъявлении обвинений и избрании мер пресечения.
В администрации Челябинска URA.RU сообщили, что окажут все необходимое содействие правоохранительным органам. «Администрация города заинтересована в искоренении любых коррупционных проявлений на предприятии и оказывает все необходимое содействие правоохранительным органам», — подчеркнули в мэрии.
Ранее в Калининском райсуде Челябинска был осужден бывший главный инженер этого МУПа Сергей Белов. Его признали виновным в мошенничестве и коррупции и отправили в колонию на пять лет. Сотрудник наживался на контрактах по поставке автозапчастей.
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