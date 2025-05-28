28 мая 2025

В Челябинске осудили бывшего топ-менеджера МУП «СОД» по делу межрегиональной ОПГ. Видео

Суд в Челябинске отправил в колонию бывшего инженера МУП «СОД» Белова
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Суд признал Сергея Белова виновным в получении взяток и мошенничестве
Суд признал Сергея Белова виновным в получении взяток и мошенничестве Фото:
новость из сюжета
ФСБ накрыла межрегиональную преступную ячейку в челябинском МУП

Калининский райсуд Челябинска осудил бывшего главного инженера МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД») Сергея Белова, входящего в состав ОПГ, наживающейся на контрактах по поставке автозапчастей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, его признали виновным в мошенничестве и коррупции и отправили в колонию на пять лет.

«Обвиняемый приговорен к лишению свободы сроком на пять лет. С отбыванием наказания в колонии строго режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Также Белов должен выплатить штраф в размере 36 млн рублей. Помимо этого, ему на пять лет запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий.

Белов попался в мае 2023 года. Сотрудники УФСБ по региону задержали его по делу о получении взяток и мошенничестве. Свердловские следователи предполагали, что он получал деньги от представителя ООО «НИТавто». За это он оказывал компании покровительство: помогал получать выгодные контракты. В ходе расследования в деле появился новый эпизод. В этот раз Белов помог директору ООО «Омега» похитить деньги у МУП «СОД».

При этом ООО «НИТавто» установила контакты сразу в нескольких регионах РФ. В Екатеринбурге по делу о махинациях был задержан директор ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров, в Перми задержали руководителя автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его заместителя Андрея Волосатых. Также следы ОПГ были выявлены в Краснодаре и Йошкар-Оле.

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Калининский райсуд Челябинска осудил бывшего главного инженера МУП «Служба организации движения» (МУП «СОД») Сергея Белова, входящего в состав ОПГ, наживающейся на контрактах по поставке автозапчастей. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, его признали виновным в мошенничестве и коррупции и отправили в колонию на пять лет. «Обвиняемый приговорен к лишению свободы сроком на пять лет. С отбыванием наказания в колонии строго режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. Также Белов должен выплатить штраф в размере 36 млн рублей. Помимо этого, ему на пять лет запретили занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и (или) административно-хозяйственных полномочий. Белов попался в мае 2023 года. Сотрудники УФСБ по региону задержали его по делу о получении взяток и мошенничестве. Свердловские следователи предполагали, что он получал деньги от представителя ООО «НИТавто». За это он оказывал компании покровительство: помогал получать выгодные контракты. В ходе расследования в деле появился новый эпизод. В этот раз Белов помог директору ООО «Омега» похитить деньги у МУП «СОД». При этом ООО «НИТавто» установила контакты сразу в нескольких регионах РФ. В Екатеринбурге по делу о махинациях был задержан директор ЕМУП «Гортранс» Александр Хабаров, в Перми задержали руководителя автобусного парка «Пермгорэлектротранс» Сергея Семушева и его заместителя Андрея Волосатых. Также следы ОПГ были выявлены в Краснодаре и Йошкар-Оле.
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