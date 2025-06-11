На берегу остались вещи: в Челябинской области утонул 26-летний парень

В Аргаяшском районе Челябинской области утонул мужчина. Он плавал в техническом водоеме. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону в своем официальном telegram-канале.
«Накануне вечером [11 июня] поступило сообщение о происшествии на техническом водоеме рядом с деревней Старая Соболева Аргаяшского района. Со слов очевидцев утонул мужчина, на берегу остались его вещи, — рассказали в ведомстве.
В ходе поисково-спасательных работ, проведенных 12 июня кыштымскими спасателями, тело погибшего было обнаружено и поднято из воды. Им оказался 26-летний парень.
В ведомстве отметили, что риск гибели на воде существенно возрастает при купании в запрещенных местах, употреблении алкоголя перед заплывом, а также при отсутствии контроля за детьми у водоемов. Спасатели призывают жителей региона соблюдать меры безопасности на воде и не оставлять детей без присмотра.
Ранее произошел подобный случай — в реке Юрюзань под Усть-Катавом утонул местный житель, который также купался в не оборудованном для этого месте. С 1 января 2025 года в водоемах области утонули 24 человека, в том числе двое несовершеннолетних. С начала купального сезона было зафиксировано восемь случаев гибели на воде, среди которых один ребенок.
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