Губернатор Текслер поздравил челябинского ученого с званием Героя Труда РФ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер направил поздравления Юрию Дикову, занимающему пост заместителя научного руководителя Российского федерального ядерного центра — ВНИИТФ имени академика Е.И. Забабахина. Президент РФ Владимир Путин вручил физику почетное звание «Герой Труда Российской Федерации».
«Уважаемый Юрий Николаевич! Поздравляю Вас с присвоением звания Героя Труда Российской Федерации. Символично, что эту высокую награду Президент России вручил Вам в День России и в юбилейный год для Российского федерального ядерного центра и всей отечественной атомной промышленности», — отметил Алексей Текслер.
Руководитель региона подчеркнул, что ядерный центр, в развитие которого он вложил многие годы своей деятельности, наряду с другими ключевыми предприятиями, служит предметом гордости как для Челябинской области, так и для всей России. По его словам, предприятие играет значимую роль в укреплении национального суверенитета и обеспечении государственной безопасности, стабильно и качественно реализует оборонные заказы, а также способствует укреплению ядерного потенциала страны. Алексей Текслер поблагодарил коллектив центра за добросовестный труд.
Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин 12 июня вручил нагрудный знак отличия Героя Труда РФ Юрию Дикову. Он выразил признательность президенту за вклад в развитие государства и отметил, что противники России потерпят неудачу, столкнувшись с ее ядерным потенциалом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!