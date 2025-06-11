11 июня 2025

Путин вручил нагрудный знак героя труда челябинскому ученому Дикову. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Путин вручил Юрию Дикову награду героя труда РФ
Владимир Путин вручил Юрию Дикову награду героя труда РФ Фото:

Президент России Владимир Путин 12 июня вручил нагрудный знак отличия героя труда РФ доктору физико-математических наук Юрию Дикову из Челябинской области. Об этом передает корреспондент URA.RU с торжественной церемонии в Кремле.

«Звание героя труда присвоено Дикову Юрию, заместителю руководителя Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, Челябинская область», — прозвучало в зале проведения церемонии. Диков получил награду из рук главы государства.

Ученый также выразил благодарность Владимиру Путину за его работу на благо страны. Он подчеркнул, что враги «обломают зубы о наш ядерный щит».

«Уважаемый Владимир Владимирович, вам досталась страна в очень трудное время. Вы смогли оттащить ее от края пропасти, поставив на курс развития. Сейчас враги снова собираются стаями, надеясь на легкую добычу. Российские атомщики, в моем лице в данный момент, благодарят вас за оказанное доверие. Мы можем вас заверить, что не подведем», — заявил Юрий Диков.

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Президент России Владимир Путин 12 июня вручил нагрудный знак отличия героя труда РФ доктору физико-математических наук Юрию Дикову из Челябинской области. Об этом передает корреспондент URA.RU с торжественной церемонии в Кремле. «Звание героя труда присвоено Дикову Юрию, заместителю руководителя Российского федерального ядерного центра Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина, Челябинская область», — прозвучало в зале проведения церемонии. Диков получил награду из рук главы государства. Ученый также выразил благодарность Владимиру Путину за его работу на благо страны. Он подчеркнул, что враги «обломают зубы о наш ядерный щит». «Уважаемый Владимир Владимирович, вам досталась страна в очень трудное время. Вы смогли оттащить ее от края пропасти, поставив на курс развития. Сейчас враги снова собираются стаями, надеясь на легкую добычу. Российские атомщики, в моем лице в данный момент, благодарят вас за оказанное доверие. Мы можем вас заверить, что не подведем», — заявил Юрий Диков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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