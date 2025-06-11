Пианист из Екатеринбурга завоевал престижную американскую премию

Екатеринбуржец Виталий Стариков получил премию на международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна в американском городе Форт Уэрт (Техас). Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.
В конкурсе принимали участие 28 пианистов. Золото получил музыкант из Гонконга — Аристо Шам, серебро досталось Старикову. Награда за призовое место составила 50 тысяч долларов. Кроме этого, победа гарантирует мировое турне и запись альбома на лейбле Platoon Records (лейбл занимался продвижением таких звезд, как Billie Eilish и Jorja Smith).
30-летний Стариков родился в семье музыкантов в Екатеринбурге. Он занимался музыкой с трех лет. Позднее учился в Московской консерватории имени Чайковского, а на данный момент обучается в Йельской школе музыки.
Международный конкурс пианистов имени Вана Клиберна является одним из самых престижных музыкальных соревнований. Он проходит с 1962 года и был создан вскоре после победы Клайберна на Чайковском конкурсе в Москве в 1958 году.
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