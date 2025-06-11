11 июня 2025

Пианист из Екатеринбурга завоевал престижную американскую премию

Екатеринбуржец Стариков получил премию на международном конкурсе пианистов в США
© Служба новостей «URA.RU»
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Стариков родился в семье музыкантов
Стариков родился в семье музыкантов Фото:

Екатеринбуржец Виталий Стариков получил премию на международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна в американском городе Форт Уэрт (Техас). Об этом сообщается на официальном сайте конкурса. 

В конкурсе принимали участие 28 пианистов. Золото получил музыкант из Гонконга — Аристо Шам, серебро досталось Старикову. Награда за призовое место составила 50 тысяч долларов. Кроме этого, победа гарантирует мировое турне и запись альбома на лейбле Platoon Records (лейбл занимался продвижением таких звезд, как Billie Eilish и Jorja Smith). 

30-летний Стариков родился в семье музыкантов в Екатеринбурге. Он занимался музыкой с трех лет. Позднее учился в Московской консерватории имени Чайковского, а на данный момент обучается в Йельской школе музыки.

Международный конкурс пианистов имени Вана Клиберна является одним из самых престижных музыкальных соревнований. Он проходит с 1962 года и был создан вскоре после победы Клайберна на Чайковском конкурсе в Москве в 1958 году.

Стариков — крайний справа
Стариков — крайний справа
Фото:

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Екатеринбуржец Виталий Стариков получил премию на международном конкурсе пианистов имени Вана Клиберна в американском городе Форт Уэрт (Техас). Об этом сообщается на официальном сайте конкурса.  В конкурсе принимали участие 28 пианистов. Золото получил музыкант из Гонконга — Аристо Шам, серебро досталось Старикову. Награда за призовое место составила 50 тысяч долларов. Кроме этого, победа гарантирует мировое турне и запись альбома на лейбле Platoon Records (лейбл занимался продвижением таких звезд, как Billie Eilish и Jorja Smith).  30-летний Стариков родился в семье музыкантов в Екатеринбурге. Он занимался музыкой с трех лет. Позднее учился в Московской консерватории имени Чайковского, а на данный момент обучается в Йельской школе музыки. Международный конкурс пианистов имени Вана Клиберна является одним из самых престижных музыкальных соревнований. Он проходит с 1962 года и был создан вскоре после победы Клайберна на Чайковском конкурсе в Москве в 1958 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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