Будут обязаны: как успех Кадышевой открыл дорогу другим артистам

Народница Надежда Кадышева на волне своей невероятной популярности готовится выступить на стадионе «Лужники», который вмещает более 80 тысяч человек. А все начиналось с того, что трек певицы завирусился в Сети. Музыкальный критик Евгений Бабичев в беседе с URA.RU рассказал, как успех Кадышевой отразится на карьере других артистов.
«Каждому артисту, кто сейчас находится в тени, надо приготовиться, встать на низкий старт. Уже завтра они могут снова оказаться в лучах славы, снова собирать залы и слушать аплодисменты зрителей. То, что было сделано, условно говоря, 20-30 лет, сейчас тоже может быть актуально, если это правильно подать, если про это вспомнить, познакомить молодежь с тем или иным артистом», — уверен критик.
Такой прогноз связан с рядом факторов. Во-первых, сила социальных сетей и вирусности — налицо. Любой артист может опубликовать свое творчество и моментально «залететь» в топы. Во-вторых, сейчас мы наблюдаем тенденцию к возвращению к прошлому. В частности, музыки из 90-х или нулевых. В-третьих, в России продолжает держаться тренд на русскость и народность. Поэтому каждому, у кого есть такой материла, может улыбнуться удача.
«Еще пару лет назад Кадышева была артисткой только для своей аудитории, которая ее помнит еще с 90-х годов, она собирала небольшие залы и, наверное, готовилась к пенсии, осознавая, что лучшие годы позади. Но тут ни с того ни с сего соцсети сделали невероятное. И теперь мы пришли к тому, что, оказывается, Кадышева — артистка стадионного уровня», — говорит Бабичев.
Кроме того, молодежь, по мнению критика, полюбила Кадышеву за ее вычурность — речь об образах певицы. «Эти кокошники, блеск, разные аксессуары. Все это очень по приколу молодежи. Оказывается, что это и есть наша идентичность, в этом мы сильны и уникальны. И все остальные должны на нас смотреть из-за рубежа и завидовать, что у нас это есть, а у них нет».
Надежда Кадышева сейчас на волне популярности не только из-за своих песен, но и из-за скандалов сына Григория. О том, как это отражается на певице, в разговоре с URA.RU рассказал продюсер Иосиф Пригожин.
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