В Туринске (Свердловская область) на 167-м километре автодороги Камышлов-Ирбит-Туринск-Тавда произошло столкновение легковой машины и мотоцикла. В результате ДТП мотоциклист скончался на месте происшествия, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.
«По предварительной информации, 54-летний водитель „Лады“, при выезде со второстепенной дороги на главную на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении мотоциклу „Ирбис“ и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 43-летний мотоциклист скончался на месте от полученных травм, до прибытия бригады медиков», — говорится в посте telegram-канала ведомства.
Погибший оказался жителем Туринска. Мотоцикл он приобрел всего за четыре дня до происшествия. На момент аварии мужчина был в мотошлеме. Водитель «Лады», также проживающий в этом городе и обладающий 35-летним водительским стажем, сообщил сотрудникам ГИБДД, что заметил мотоцикл лишь тогда, когда уже выехал на перекресток. По его словам, чтобы не создать помеху движению, он попытался ускориться, однако избежать столкновения не удалось.
Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и экипажи ДПС, которые проводят необходимые процессуальные действия и регулируют движение транспорта. По факту ДТП назначено проведение расследования.
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