12 июня 2025
11 июня 2025

Ливни, крупный град и штормовой ветер обрушатся на Свердловскую область

В Свердловской области 13 июня ожидаются сильные ливни, град и шквалистый ветер
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Непогоду обещают 13 июня
Непогоду обещают 13 июня Фото:

В Свердловской области 13 июня ожидаются очень сильные ливни, крупный град и штормовой ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«По информации синоптиков 13 июня местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, ветер до 25 метров в секунду», — пояснили в ведомстве.

Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры личной безопасности в период непогоды. Стоит ограничить проведение работ на высоте и на улице и отказаться от походов.

Также в ведомстве советуют автомобилистам во время ливня и грозы остановиться на обочине или стоянке вдали от деревьев, плотно закрыть окна и не продолжать движение до улучшения видимости. Тем, кто находится на водоемах, рекомендуется немедленно выйти из воды при приближении грозы и не прятаться под высокими деревьями. МЧС также напоминает об опасности увеличения пожароопасной обстановки и призывает соблюдать требования пожарной безопасности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области 13 июня ожидаются очень сильные ливни, крупный град и штормовой ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «По информации синоптиков 13 июня местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, ветер до 25 метров в секунду», — пояснили в ведомстве. Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры личной безопасности в период непогоды. Стоит ограничить проведение работ на высоте и на улице и отказаться от походов. Также в ведомстве советуют автомобилистам во время ливня и грозы остановиться на обочине или стоянке вдали от деревьев, плотно закрыть окна и не продолжать движение до улучшения видимости. Тем, кто находится на водоемах, рекомендуется немедленно выйти из воды при приближении грозы и не прятаться под высокими деревьями. МЧС также напоминает об опасности увеличения пожароопасной обстановки и призывает соблюдать требования пожарной безопасности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...