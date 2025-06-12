Ливни, крупный град и штормовой ветер обрушатся на Свердловскую область

В Свердловской области 13 июня ожидаются очень сильные ливни, крупный град и штормовой ветер до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«По информации синоптиков 13 июня местами на территории Свердловской области ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни, крупный град, ветер до 25 метров в секунду», — пояснили в ведомстве.
Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры личной безопасности в период непогоды. Стоит ограничить проведение работ на высоте и на улице и отказаться от походов.
Также в ведомстве советуют автомобилистам во время ливня и грозы остановиться на обочине или стоянке вдали от деревьев, плотно закрыть окна и не продолжать движение до улучшения видимости. Тем, кто находится на водоемах, рекомендуется немедленно выйти из воды при приближении грозы и не прятаться под высокими деревьями. МЧС также напоминает об опасности увеличения пожароопасной обстановки и призывает соблюдать требования пожарной безопасности.
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