12 июня 2025

В мэрии Челябинска рассказали, откуда автобусы развезут гостей VK-феста. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Для гостей праздника запустят дополнительные автобусы
Для гостей праздника запустят дополнительные автобусы Фото:

В мэрии Челябинска рассказали, из каких точек автобусы будут развозить участников VK-феста. Эту информацию распространила пресс-служба мэрии.

«Автобусы доставят челябинцев по домам после VK-феста. Уехать на автобусах можно будет после окончания мероприятия в районе полуночи. Место посадки — на схеме», — сообщает telegram-канал мэрии.

14 июня будут организованы дополнительные рейсы по маршрутам:

– № 2 «улица Петра Столыпина — Чурилово» в направлении конечных «Чурилово» и «улица Петра Столыпина»;

– № 4 «улица Мамина — Парк Гагарина» в направлении конечной «улица Мамина»;

– № 8 «улица Мамина — улица Академика Королёва» в направлении конечной «улица Мамина»;

– № 34 «Автобусный парк — Чурилово» в направлении конечных «Автобусный парк» и «Чурилово»;

– № 64 «Автовокзал „Центральный“ — Автобусный парк» в направлении конечной «Автобусный парк;

– № 71 «улица Петра Столыпина — ЧМК» в направлении конечных «ЧМК» и «улица Петра Столыпина;

– № 81 «Парк Гагарина — улица Чистопольская» в направлении конечной «улица Чистопольская.

VK-фест состоится в Челябинске впервые. Вечер пройдет в сопровождении культовых исполнителей: Басты, групп «Три дня дождя» и «Комнаты культуры», Mary Gu, Юлии Савичевой, группы TGK и других. Параллельно топовые блогеры проведут автограф-сессии.

Автобусы развезут гостей фестиваля
Автобусы развезут гостей фестиваля
Фото:

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В мэрии Челябинска рассказали, из каких точек автобусы будут развозить участников VK-феста. Эту информацию распространила пресс-служба мэрии. «Автобусы доставят челябинцев по домам после VK-феста. Уехать на автобусах можно будет после окончания мероприятия в районе полуночи. Место посадки — на схеме», — сообщает telegram-канал мэрии. 14 июня будут организованы дополнительные рейсы по маршрутам: – № 2 «улица Петра Столыпина — Чурилово» в направлении конечных «Чурилово» и «улица Петра Столыпина»; – № 4 «улица Мамина — Парк Гагарина» в направлении конечной «улица Мамина»; – № 8 «улица Мамина — улица Академика Королёва» в направлении конечной «улица Мамина»; – № 34 «Автобусный парк — Чурилово» в направлении конечных «Автобусный парк» и «Чурилово»; – № 64 «Автовокзал „Центральный“ — Автобусный парк» в направлении конечной «Автобусный парк; – № 71 «улица Петра Столыпина — ЧМК» в направлении конечных «ЧМК» и «улица Петра Столыпина; – № 81 «Парк Гагарина — улица Чистопольская» в направлении конечной «улица Чистопольская. VK-фест состоится в Челябинске впервые. Вечер пройдет в сопровождении культовых исполнителей: Басты, групп «Три дня дождя» и «Комнаты культуры», Mary Gu, Юлии Савичевой, группы TGK и других. Параллельно топовые блогеры проведут автограф-сессии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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