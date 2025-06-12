В мэрии Челябинска рассказали, из каких точек автобусы будут развозить участников VK-феста. Эту информацию распространила пресс-служба мэрии.
«Автобусы доставят челябинцев по домам после VK-феста. Уехать на автобусах можно будет после окончания мероприятия в районе полуночи. Место посадки — на схеме», — сообщает telegram-канал мэрии.
14 июня будут организованы дополнительные рейсы по маршрутам:
– № 2 «улица Петра Столыпина — Чурилово» в направлении конечных «Чурилово» и «улица Петра Столыпина»;
– № 4 «улица Мамина — Парк Гагарина» в направлении конечной «улица Мамина»;
– № 8 «улица Мамина — улица Академика Королёва» в направлении конечной «улица Мамина»;
– № 34 «Автобусный парк — Чурилово» в направлении конечных «Автобусный парк» и «Чурилово»;
– № 64 «Автовокзал „Центральный“ — Автобусный парк» в направлении конечной «Автобусный парк;
– № 71 «улица Петра Столыпина — ЧМК» в направлении конечных «ЧМК» и «улица Петра Столыпина;
– № 81 «Парк Гагарина — улица Чистопольская» в направлении конечной «улица Чистопольская.
VK-фест состоится в Челябинске впервые. Вечер пройдет в сопровождении культовых исполнителей: Басты, групп «Три дня дождя» и «Комнаты культуры», Mary Gu, Юлии Савичевой, группы TGK и других. Параллельно топовые блогеры проведут автограф-сессии.
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