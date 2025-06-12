12 июня 2025

Хоккеист челябинского «Трактора» женился на дочери главы Федерации борьбы РФ

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Хоккеист «Трактора» Матвей Гуськов и его жена Елизавета
Хоккеист «Трактора» Матвей Гуськов и его жена Елизавета Фото:

Хоккеист челябинского хоккейного клуба «Трактор» Матвей Гуськов женился на дочери председателя Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили Елизавете. Клуб поздравил молодоженов в своем telegram-канале.

«Красоты и счастья вам в ленту! Фотокарточка со свадьбы Матвея и Елизаветы Гуськовых. Желаем ребятам огромной любви, гармонии и взаимопонимания» — сообщается в официальном telegram-канале «Трактора».

По данным издания «Чемпионат», пара встречается с 2020 года, предложение руки и сердца Матвей сделал возлюбленной в 2024-м. Торжество прошло 11 июня в Москве.

Матвей Гуськов, сын Александра Гуськова, является воспитанником ЦСКА. Матвей перешёл в «Трактор» в результате обмена из московского «Динамо» 28 декабря. За команду Бенуа Гру 24-летний форвард успел провести два матча, в которых набрал 3 (1+2) очка.

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Хоккеист челябинского хоккейного клуба «Трактор» Матвей Гуськов женился на дочери председателя Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили Елизавете. Клуб поздравил молодоженов в своем telegram-канале. «Красоты и счастья вам в ленту! Фотокарточка со свадьбы Матвея и Елизаветы Гуськовых. Желаем ребятам огромной любви, гармонии и взаимопонимания» — сообщается в официальном telegram-канале «Трактора». По данным издания «Чемпионат», пара встречается с 2020 года, предложение руки и сердца Матвей сделал возлюбленной в 2024-м. Торжество прошло 11 июня в Москве. Матвей Гуськов, сын Александра Гуськова, является воспитанником ЦСКА. Матвей перешёл в «Трактор» в результате обмена из московского «Динамо» 28 декабря. За команду Бенуа Гру 24-летний форвард успел провести два матча, в которых набрал 3 (1+2) очка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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