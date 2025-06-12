Хоккеист челябинского «Трактора» женился на дочери главы Федерации борьбы РФ

Хоккеист челябинского хоккейного клуба «Трактор» Матвей Гуськов женился на дочери председателя Федерации спортивной борьбы России Михаила Мамиашвили Елизавете. Клуб поздравил молодоженов в своем telegram-канале.
«Красоты и счастья вам в ленту! Фотокарточка со свадьбы Матвея и Елизаветы Гуськовых. Желаем ребятам огромной любви, гармонии и взаимопонимания» — сообщается в официальном telegram-канале «Трактора».
По данным издания «Чемпионат», пара встречается с 2020 года, предложение руки и сердца Матвей сделал возлюбленной в 2024-м. Торжество прошло 11 июня в Москве.
Матвей Гуськов, сын Александра Гуськова, является воспитанником ЦСКА. Матвей перешёл в «Трактор» в результате обмена из московского «Динамо» 28 декабря. За команду Бенуа Гру 24-летний форвард успел провести два матча, в которых набрал 3 (1+2) очка.
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