Партия «Яблоко» выдвинула пять кандидатов на выборы в челябинский парламент

Областная организация партии «Яблоко» выдвинула пять кандидатов на выборы в заксобрание Челябинской области. Решение принято на региональной конференции.
«Кто наши кандидаты? Валентина Комкова — правозащитница, Миасс. Андрей Талевлин — эколог, Челябинск. Ярослав Щербаков — юрист, Челябинск. Наталья Таврина — врач, Челябинск. Сергей Шичков — пожарный, Троицк», — сообщили URA.RU в региональном отделении партии.
Там также добавили, что для участия в выборах кандидатам-«яблочникам» придется собрать подписи избирателей в свою поддержку. Сбор продлится до 11 июля.
Осенью жителям Челябинской области предстоит выбрать более 700 муниципальных депутатов и 60 депутатов заксобрания. «Единая Россия» в мае провела предварительные выборы, в которых посредством электронного голосования было определено, кто из кандидатов будет выдвинут от ЕР. Выборы пройдут в течение трех дней и завершатся 14 сентября.
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