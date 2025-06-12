12 июня 2025

Партия «Яблоко» выдвинула пять кандидатов на выборы в челябинский парламент

Партия «Яблоко» выдвинуло пять кандидатов на выборы в челябинский парламент
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Для регистрации в качестве кандидатов «яблочникам» придется собирать подписи
Для регистрации в качестве кандидатов «яблочникам» придется собирать подписи Фото:
новость из сюжета
Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Областная организация партии «Яблоко» выдвинула пять кандидатов на выборы в заксобрание Челябинской области. Решение принято на региональной конференции.

«Кто наши кандидаты? Валентина Комкова — правозащитница, Миасс. Андрей Талевлин — эколог, Челябинск. Ярослав Щербаков — юрист, Челябинск. Наталья Таврина — врач, Челябинск. Сергей Шичков — пожарный, Троицк», — сообщили URA.RU в региональном отделении партии.

Там также добавили, что для участия в выборах кандидатам-«яблочникам» придется собрать подписи избирателей в свою поддержку. Сбор продлится до 11 июля.

Осенью жителям Челябинской области предстоит выбрать более 700 муниципальных депутатов и 60 депутатов заксобрания. «Единая Россия» в мае провела предварительные выборы, в которых посредством электронного голосования было определено, кто из кандидатов будет выдвинут от ЕР. Выборы пройдут в течение трех дней и завершатся 14 сентября.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Областная организация партии «Яблоко» выдвинула пять кандидатов на выборы в заксобрание Челябинской области. Решение принято на региональной конференции. «Кто наши кандидаты? Валентина Комкова — правозащитница, Миасс. Андрей Талевлин — эколог, Челябинск. Ярослав Щербаков — юрист, Челябинск. Наталья Таврина — врач, Челябинск. Сергей Шичков — пожарный, Троицк», — сообщили URA.RU в региональном отделении партии. Там также добавили, что для участия в выборах кандидатам-«яблочникам» придется собрать подписи избирателей в свою поддержку. Сбор продлится до 11 июля. Осенью жителям Челябинской области предстоит выбрать более 700 муниципальных депутатов и 60 депутатов заксобрания. «Единая Россия» в мае провела предварительные выборы, в которых посредством электронного голосования было определено, кто из кандидатов будет выдвинут от ЕР. Выборы пройдут в течение трех дней и завершатся 14 сентября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...