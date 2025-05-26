Семь депутатов челябинского парламента не попали на проходные места списка ЕР

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Вручение мандатов кандидатам, победившим на выборах в законодательное собрание. Челябинск, романов максим
На праймериз Максим Романов занял 155-е место из 162 Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

Семь действующих депутатов заксобрания Челябинской области по итогам праймериз не попали на проходные места в избирательном списке «Единой России». Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования. При этом несколько из них все же могут рассчитывать на мандат после сентябрьских выборов.

В топ- 30 списка (всего в ЗСО для списочников отведено 30 мест, часть из которых достанется представителям других партий) не попали:

  • Александр Журавлев — 31 место;
  • Алексей Денисенко — 32 место;
  • Михаил Махов — 46 место;
  • Дамир Утарбеков — 49 место;
  • Александр Решетников — 71 место;
  • Денис Сазонтов — 121 место;
  • Максим Романов — 155 место.

Поскольку целый ряд обладателей проходных мест — не менее шести человек — заведомо откажутся от мандатов, как минимум Журавлев и Денисенко имеют хорошие шансы остаться в новом составе заксобрания. Также, по информации URA.RU, аналогичное решение руководство «Единой России» может принять и в отношении Махова.

Напротив, учитывая сложные отношения местного реготделения партии власти с Утарбековым, Решетниковым, Сазонтовым и Романовым вероятность сохранения ими мандатов невелика. Особняком стоит экс-депутат ЗСО Константин Толкачев, упустивший возможность переизбраться в 2020 году из-за уголовного дела. Однако на этих праймериз он опередил действующего парламентария Романова, заняв 144 место.

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Семь действующих депутатов заксобрания Челябинской области по итогам праймериз не попали на проходные места в избирательном списке «Единой России». Информация об этом появилась на сайте предварительного голосования. При этом несколько из них все же могут рассчитывать на мандат после сентябрьских выборов. В топ- 30 списка (всего в ЗСО для списочников отведено 30 мест, часть из которых достанется представителям других партий) не попали: Поскольку целый ряд обладателей проходных мест — не менее шести человек — заведомо откажутся от мандатов, как минимум Журавлев и Денисенко имеют хорошие шансы остаться в новом составе заксобрания. Также, по информации URA.RU, аналогичное решение руководство «Единой России» может принять и в отношении Махова. Напротив, учитывая сложные отношения местного реготделения партии власти с Утарбековым, Решетниковым, Сазонтовым и Романовым вероятность сохранения ими мандатов невелика. Особняком стоит экс-депутат ЗСО Константин Толкачев, упустивший возможность переизбраться в 2020 году из-за уголовного дела. Однако на этих праймериз он опередил действующего парламентария Романова, заняв 144 место.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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