12 июня 2025

В Екатеринбурге на остановке Пехотинцев трамвай сбил бабушку

© Служба новостей «URA.RU»
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Трамвай сбил женщину прямо на остановке
Трамвай сбил женщину прямо на остановке Фото:

На остановке Пехотинцев в Екатеринбурге трамвай №24 сбил пожилую женщину, сообщил читатель URA.RU. Информацию об этом агентству подтвердили в пресс-службе региональной ГИБДД.

«На остановке Пехотинцев трамвай человека сбил. Стоит трамвай, стоят фишечки и стоит экипаж ДПС», — поделился читатель.

В ГИБДД рассказали, что трамвай лишь задел бабушку. «У нее ушиб локтя. Ее доставили в больницу», — добавили там. На данный момент сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.

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На остановке Пехотинцев в Екатеринбурге трамвай №24 сбил пожилую женщину, сообщил читатель URA.RU. Информацию об этом агентству подтвердили в пресс-службе региональной ГИБДД. «На остановке Пехотинцев трамвай человека сбил. Стоит трамвай, стоят фишечки и стоит экипаж ДПС», — поделился читатель. В ГИБДД рассказали, что трамвай лишь задел бабушку. «У нее ушиб локтя. Ее доставили в больницу», — добавили там. На данный момент сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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