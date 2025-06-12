В Екатеринбурге на остановке Пехотинцев трамвай сбил бабушку

Трамвай сбил женщину прямо на остановке
На остановке Пехотинцев в Екатеринбурге трамвай №24 сбил пожилую женщину, сообщил читатель URA.RU. Информацию об этом агентству подтвердили в пресс-службе региональной ГИБДД.
«На остановке Пехотинцев трамвай человека сбил. Стоит трамвай, стоят фишечки и стоит экипаж ДПС», — поделился читатель.
В ГИБДД рассказали, что трамвай лишь задел бабушку. «У нее ушиб локтя. Ее доставили в больницу», — добавили там. На данный момент сотрудники ДПС выясняют обстоятельства произошедшего.
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