12 июня 2025

Жительницу Коркино, устроившую концлагерь для собак, будут принудительно лечить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Женщина морила собак голодом
Женщина морила собак голодом Фото:

Жительницу Коркино (Челябинская область), устроившую у себя дома концлагерь для собак и морившую их голодом, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Мировым судьей Коркинского округа рассмотрено уголовное дело в отношении 48-летней жительницы Коркино, совершившей запрещенное уголовным законом деяние, содержащее признаки преступления, предусмотренное п. „д“ ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Суд применил в отношении женщины принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Женщина занималась разведением породистых собак на коммерческой основе (пород «шарпей», «мопс», «метис», «русская псовая борзая», «мареммо-абруццкая овчарка», «шпиц») . При этом жестоко обращалась с животными, систематически лишала собак воды, пищи, двигательной активности. В апреле прошлого года в ее доме нашли десять трупов собак, а также 32 истощенных животных с множественными увечьями. Заводчица отправлена на принудительное лечение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительницу Коркино (Челябинская область), устроившую у себя дома концлагерь для собак и морившую их голодом, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Мировым судьей Коркинского округа рассмотрено уголовное дело в отношении 48-летней жительницы Коркино, совершившей запрещенное уголовным законом деяние, содержащее признаки преступления, предусмотренное п. „д“ ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Суд применил в отношении женщины принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сообщили в пресс-службе ведомства. Женщина занималась разведением породистых собак на коммерческой основе (пород «шарпей», «мопс», «метис», «русская псовая борзая», «мареммо-абруццкая овчарка», «шпиц») . При этом жестоко обращалась с животными, систематически лишала собак воды, пищи, двигательной активности. В апреле прошлого года в ее доме нашли десять трупов собак, а также 32 истощенных животных с множественными увечьями. Заводчица отправлена на принудительное лечение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...