Жительницу Коркино, устроившую концлагерь для собак, будут принудительно лечить

Жительницу Коркино (Челябинская область), устроившую у себя дома концлагерь для собак и морившую их голодом, отправят на принудительное лечение. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«Мировым судьей Коркинского округа рассмотрено уголовное дело в отношении 48-летней жительницы Коркино, совершившей запрещенное уголовным законом деяние, содержащее признаки преступления, предусмотренное п. „д“ ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Суд применил в отношении женщины принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях общего типа», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Женщина занималась разведением породистых собак на коммерческой основе (пород «шарпей», «мопс», «метис», «русская псовая борзая», «мареммо-абруццкая овчарка», «шпиц») . При этом жестоко обращалась с животными, систематически лишала собак воды, пищи, двигательной активности. В апреле прошлого года в ее доме нашли десять трупов собак, а также 32 истощенных животных с множественными увечьями. Заводчица отправлена на принудительное лечение.
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