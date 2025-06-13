13 июня 2025

Бузова в президентском люксе, Мурашкина в термах: звездные гости VK Fest изучают Челябинск. Видео

Артисты приехали на VK Fest в Челябинск
© Служба новостей «URA.RU»
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VK Fest собрал артистов и блогеров
VK Fest собрал артистов и блогеров Фото:

В Челябинске 14 июня проходит VK Fest. С 15:00 начали работать площадки фестиваля на набережной у Торгового центра. Хедлайнеры события прибыли в город накануне. певица Ольга Бузова, ведущая Карина Мурашкина и блогер Юлия Гаврилина уже успели изучить его локации. Подробнее о том, где они успели отдохнуть, читайте в материале URA.RU.

Президентский люкс для Бузовой 

Ольга Бузова прибыла в Челябинск накануне VK Fest. В социальной сети она продемонстрировала своим подписчикам номер отеля, где планирует находиться в ожидании своего выхода на сцену. Им оказался президентский люкс в «Гранд Отель Видгоф». 

На сайте отеля указано, что в номере установлена одна просторная двуспальная кровать. Люкс включает отдельную гостиную зону и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также мини-баром. Апартаменты размещаются на верхнем этаже здания и дополнительно располагают кабинетом, второй ванной комнатой и отдельным туалетом. Здесь экс-ведущую телестройки встречали надувной розовый леопард, беговая дорожка и французские пирожные. 

Блогер Гаврилина прокатилась на катамаране

Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька и просто как GAVRILINA, решила изучить Челябинск с необычного ракурса. Она отправилась на прогулку по реке Миасс. 

Ведущая Мурашкина окунулась в «Лето»

Телеведущая и блогер Карина Мурашкина посетила термы «Лето», расположенные на крыше торгового центра «Мегаполис». С этой площадки открывается хороший обзор на территорию, где проходит фестиваль. Во время записи видеосообщения на сцене репетировала Бузова.

VK Fest в Челябинске проходит 14 июня на набережной у торгового центра, где ожидается около 20 тысяч участников. На 16:00 запланировано выступление Юлии Савичевой, через час — «Комнаты Культуры». Далее выступят TGK и Mary Gu. В 19:30 на сцену выйдет Ольга Бузова, сразу за ней — группа «Три дня дождя». Завершает вечер Баста.

На стенде VK Видео состоятся автограф-сессии с участием популярных блогеров. Каждому организаторы предоставили час времени. Также будет работать зона лектория.

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В Челябинске 14 июня проходит VK Fest. С 15:00 начали работать площадки фестиваля на набережной у Торгового центра. Хедлайнеры события прибыли в город накануне. певица Ольга Бузова, ведущая Карина Мурашкина и блогер Юлия Гаврилина уже успели изучить его локации. Подробнее о том, где они успели отдохнуть, читайте в материале URA.RU. Президентский люкс для Бузовой  Ольга Бузова прибыла в Челябинск накануне VK Fest. В социальной сети она продемонстрировала своим подписчикам номер отеля, где планирует находиться в ожидании своего выхода на сцену. Им оказался президентский люкс в «Гранд Отель Видгоф».  На сайте отеля указано, что в номере установлена одна просторная двуспальная кровать. Люкс включает отдельную гостиную зону и оснащен кондиционером, телевизором с плоским экраном, а также мини-баром. Апартаменты размещаются на верхнем этаже здания и дополнительно располагают кабинетом, второй ванной комнатой и отдельным туалетом. Здесь экс-ведущую телестройки встречали надувной розовый леопард, беговая дорожка и французские пирожные.  Блогер Гаврилина прокатилась на катамаране Юлия Гаврилина, также известная как Юлька Шпулька и просто как GAVRILINA, решила изучить Челябинск с необычного ракурса. Она отправилась на прогулку по реке Миасс.  Ведущая Мурашкина окунулась в «Лето» Телеведущая и блогер Карина Мурашкина посетила термы «Лето», расположенные на крыше торгового центра «Мегаполис». С этой площадки открывается хороший обзор на территорию, где проходит фестиваль. Во время записи видеосообщения на сцене репетировала Бузова. VK Fest в Челябинске проходит 14 июня на набережной у торгового центра, где ожидается около 20 тысяч участников. На 16:00 запланировано выступление Юлии Савичевой, через час — «Комнаты Культуры». Далее выступят TGK и Mary Gu. В 19:30 на сцену выйдет Ольга Бузова, сразу за ней — группа «Три дня дождя». Завершает вечер Баста. На стенде VK Видео состоятся автограф-сессии с участием популярных блогеров. Каждому организаторы предоставили час времени. Также будет работать зона лектория.
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Ссылки по теме
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