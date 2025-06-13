13 июня 2025

Юлия Савичева и Юля Гаврилина на VK Fest высказались о Челябинске. Видео

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Юлия Савичева оценила челябинскую публику
Юлия Савичева оценила челябинскую публику Фото:

В Челябинске 14 июня проходит VK Fest. Артисты, которым удалось пообщаться с фанатами, поделились своим мнением о городе и его зрителях. Блогера Юлю Гаврилину удивило количество мест для тусовок, а Юлию Савичеву — теплый прием.

"Если быть супер-честной, то из последних городов, в которых я была, Челябинск — мой любимый теперь. Потому что тут настолько все развито. Мы вчера сходили в кино на фильм "Балерина" и после увидели, что стоит колесо обозрения. Думаем, что же оно стоит, нужно прокатиться. Катаемся на колесе обозрения и понимаем, что в Челябинске стоит большой пул-бар, и там люди в 11 часов вечера купаются, кайфуют. Я думаю: что-то я в у нас в Москве такого не видела. Дальше мы увидели катамараны, тоже работают. И мы пошли на них кататься", — поделилась Гаврилина.

Юлия Савичева отметила тепло и благодарность, с которой челябинская публика встретила ее выступление. "Как будто я на своей земле", — отметила певица.

VK Fest проходит  в Челябинске 14 июня на набережной у торгового центра. По предварительным оценкам, событие должны посетить 20 тысяч участников. Хедлайнеры и популярные блогеры прибыли в город накануне и успели познакомиться с его локациями: Ольга Бузова выбрала президентский люкс, а Карина Мурашкина посетила термы на крыше ТЦ «Мегаполис».

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В Челябинске 14 июня проходит VK Fest. Артисты, которым удалось пообщаться с фанатами, поделились своим мнением о городе и его зрителях. Блогера Юлю Гаврилину удивило количество мест для тусовок, а Юлию Савичеву — теплый прием. "Если быть супер-честной, то из последних городов, в которых я была, Челябинск — мой любимый теперь. Потому что тут настолько все развито. Мы вчера сходили в кино на фильм "Балерина" и после увидели, что стоит колесо обозрения. Думаем, что же оно стоит, нужно прокатиться. Катаемся на колесе обозрения и понимаем, что в Челябинске стоит большой пул-бар, и там люди в 11 часов вечера купаются, кайфуют. Я думаю: что-то я в у нас в Москве такого не видела. Дальше мы увидели катамараны, тоже работают. И мы пошли на них кататься", — поделилась Гаврилина. Юлия Савичева отметила тепло и благодарность, с которой челябинская публика встретила ее выступление. "Как будто я на своей земле", — отметила певица. VK Fest проходит  в Челябинске 14 июня на набережной у торгового центра. По предварительным оценкам, событие должны посетить 20 тысяч участников. Хедлайнеры и популярные блогеры прибыли в город накануне и успели познакомиться с его локациями: Ольга Бузова выбрала президентский люкс, а Карина Мурашкина посетила термы на крыше ТЦ «Мегаполис».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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