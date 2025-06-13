В Челябинске 14 июня проходит VK Fest. Артисты, которым удалось пообщаться с фанатами, поделились своим мнением о городе и его зрителях. Блогера Юлю Гаврилину удивило количество мест для тусовок, а Юлию Савичеву — теплый прием.
"Если быть супер-честной, то из последних городов, в которых я была, Челябинск — мой любимый теперь. Потому что тут настолько все развито. Мы вчера сходили в кино на фильм "Балерина" и после увидели, что стоит колесо обозрения. Думаем, что же оно стоит, нужно прокатиться. Катаемся на колесе обозрения и понимаем, что в Челябинске стоит большой пул-бар, и там люди в 11 часов вечера купаются, кайфуют. Я думаю: что-то я в у нас в Москве такого не видела. Дальше мы увидели катамараны, тоже работают. И мы пошли на них кататься", — поделилась Гаврилина.
Юлия Савичева отметила тепло и благодарность, с которой челябинская публика встретила ее выступление. "Как будто я на своей земле", — отметила певица.
VK Fest проходит в Челябинске 14 июня на набережной у торгового центра. По предварительным оценкам, событие должны посетить 20 тысяч участников. Хедлайнеры и популярные блогеры прибыли в город накануне и успели познакомиться с его локациями: Ольга Бузова выбрала президентский люкс, а Карина Мурашкина посетила термы на крыше ТЦ «Мегаполис».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!