13 июня 2025

Распроданные билеты, пустой вокзал и сияющая Бузова: как проходит VK Fest в Челябинске. Фото, видео

В Челябинске на VK Fest выступили Савичева, Бузова и «Комната культуры»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Популярные артисты зажгли на VK Fest в Челябинске
Популярные артисты зажгли на VK Fest в Челябинске Фото:

В Челябинске проходит фестиваль VK Fest. Работают десятки площадок, фан-зоны, выступают артисты. На месте работают корреспонденты URA.RU. Яркие кадры с мероприятия — в фоторепортаже URA.RU.

«16 тысяч человек собрались на VK Fest в Челябинске», — рассказала руководитель фестиваля Зоя Новикова, передает корреспондент URA.RU. Все билеты были проданы: ровно в 16:00 наступил солдаут.

На площадке фестиваля — на набережной у Торгового центра — уже выступили Юлия Савичева, Mary Gu, «Комната культуры», TGK и Ольга Бузова. Раздавали автографы Егорик, Милана Хаметова, Дима Масленников, Юля Гаврилина и другие знаменитости.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске проходит фестиваль VK Fest. Работают десятки площадок, фан-зоны, выступают артисты. На месте работают корреспонденты URA.RU. Яркие кадры с мероприятия — в фоторепортаже URA.RU. «16 тысяч человек собрались на VK Fest в Челябинске», — рассказала руководитель фестиваля Зоя Новикова, передает корреспондент URA.RU. Все билеты были проданы: ровно в 16:00 наступил солдаут. На площадке фестиваля — на набережной у Торгового центра — уже выступили Юлия Савичева, Mary Gu, «Комната культуры», TGK и Ольга Бузова. Раздавали автографы Егорик, Милана Хаметова, Дима Масленников, Юля Гаврилина и другие знаменитости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...