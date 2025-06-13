В Челябинске проходит фестиваль VK Fest. Работают десятки площадок, фан-зоны, выступают артисты. На месте работают корреспонденты URA.RU. Яркие кадры с мероприятия — в фоторепортаже URA.RU.
«16 тысяч человек собрались на VK Fest в Челябинске», — рассказала руководитель фестиваля Зоя Новикова, передает корреспондент URA.RU. Все билеты были проданы: ровно в 16:00 наступил солдаут.
На площадке фестиваля — на набережной у Торгового центра — уже выступили Юлия Савичева, Mary Gu, «Комната культуры», TGK и Ольга Бузова. Раздавали автографы Егорик, Милана Хаметова, Дима Масленников, Юля Гаврилина и другие знаменитости.
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