В Челябинске 14 июня проходит VK Fest. Работают разные интерактивные площадки, выступают артисты. Первой на сцену фестиваля вышла Юлия Савичева, передает корреспондент URA.RU с места события.
«Выступает Юлия Савичева. Она открыла фестиваль, исполнив гимн России», — рассказал корреспондент URA.RU.
После выступления артистка пообщалась с фанатами. Ответила на вопросы гостей и известная блогер Юля Гаврилина.
Знаменитости раздают автографы. Так к Егору Шкреду, также известному как Егорик, выстроилась очередь из сотен человек.
VK Fest впервые проходит в Челябинске на набережной у торгового центра, где ожидается до 20 тысяч гостей. Хедлайнеры события, включая певицу Ольгу Бузову, блогера Юлию Гаврилину и ведущую Карину Мурашкину, прибыли в город накануне и уже познакомились с его локациями. В течение дня на фестивале запланированы выступления известных артистов, автограф-сессии и работа тематических площадок.
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