13 июня 2025

В Челябинске стартовал VK Fest. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Юлия Савичева открыла VK Fest в Челябинске
Юлия Савичева открыла VK Fest в Челябинске Фото:

В Челябинске 14 июня проходит VK Fest. Работают разные интерактивные площадки, выступают артисты. Первой на сцену фестиваля вышла Юлия Савичева, передает корреспондент URA.RU с места события.

«Выступает Юлия Савичева. Она открыла фестиваль, исполнив гимн России», — рассказал корреспондент URA.RU. 

После выступления артистка пообщалась с фанатами. Ответила на вопросы гостей и известная блогер Юля Гаврилина.

Знаменитости раздают автографы. Так к Егору Шкреду, также известному как Егорик, выстроилась очередь из сотен человек. 

Егорик собрал на площадке VK Fest сотни фанатов
Егорик собрал на площадке VK Fest сотни фанатов
Фото:

VK Fest впервые проходит в Челябинске на набережной у торгового центра, где ожидается до 20 тысяч гостей. Хедлайнеры события, включая певицу Ольгу Бузову, блогера Юлию Гаврилину и ведущую Карину Мурашкину, прибыли в город накануне и уже познакомились с его локациями. В течение дня на фестивале запланированы выступления известных артистов, автограф-сессии и работа тематических площадок.

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В Челябинске 14 июня проходит VK Fest. Работают разные интерактивные площадки, выступают артисты. Первой на сцену фестиваля вышла Юлия Савичева, передает корреспондент URA.RU с места события. «Выступает Юлия Савичева. Она открыла фестиваль, исполнив гимн России», — рассказал корреспондент URA.RU.  После выступления артистка пообщалась с фанатами. Ответила на вопросы гостей и известная блогер Юля Гаврилина. Знаменитости раздают автографы. Так к Егору Шкреду, также известному как Егорик, выстроилась очередь из сотен человек.  VK Fest впервые проходит в Челябинске на набережной у торгового центра, где ожидается до 20 тысяч гостей. Хедлайнеры события, включая певицу Ольгу Бузову, блогера Юлию Гаврилину и ведущую Карину Мурашкину, прибыли в город накануне и уже познакомились с его локациями. В течение дня на фестивале запланированы выступления известных артистов, автограф-сессии и работа тематических площадок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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