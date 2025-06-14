14 июня 2025

Челябинец сорвал большой куш, выиграв в лотерею 100 миллионов рублей

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Победитель стал мультимиллионером благодаря «Мечталлион»
Победитель стал мультимиллионером благодаря «Мечталлион» Фото:

Житель Челябинской области выиграл 100 млн рублей в лотерею «Мечталлион». Об этом сообщают в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.

«Житель области стал мультимиллионером. Счастливчик выиграл суперприз в размере 100 млн рублей», — отмечают в пресс-службе «Национальной лотереи».

Организаторы рассказали, что это был тираж №143 по случаю Дня России. Суперприз разыграли в прямом эфире на Первом канале.

Ранее житель области дважды выиграл миллионы в лотерею. В феврале 2023 года мужчина одержал крупную победу — он выиграл суперприз  41,840 млн рублей. В 2024 году он вновь оказался среди победителей. 

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Житель Челябинской области выиграл 100 млн рублей в лотерею «Мечталлион». Об этом сообщают в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России. «Житель области стал мультимиллионером. Счастливчик выиграл суперприз в размере 100 млн рублей», — отмечают в пресс-службе «Национальной лотереи». Организаторы рассказали, что это был тираж №143 по случаю Дня России. Суперприз разыграли в прямом эфире на Первом канале. Ранее житель области дважды выиграл миллионы в лотерею. В феврале 2023 года мужчина одержал крупную победу — он выиграл суперприз  41,840 млн рублей. В 2024 году он вновь оказался среди победителей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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