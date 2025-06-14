Челябинец сорвал большой куш, выиграв в лотерею 100 миллионов рублей

Житель Челябинской области выиграл 100 млн рублей в лотерею «Мечталлион». Об этом сообщают в пресс-службе оператора всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России.
«Житель области стал мультимиллионером. Счастливчик выиграл суперприз в размере 100 млн рублей», — отмечают в пресс-службе «Национальной лотереи».
Организаторы рассказали, что это был тираж №143 по случаю Дня России. Суперприз разыграли в прямом эфире на Первом канале.
Ранее житель области дважды выиграл миллионы в лотерею. В феврале 2023 года мужчина одержал крупную победу — он выиграл суперприз 41,840 млн рублей. В 2024 году он вновь оказался среди победителей.
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