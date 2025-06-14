14 июня 2025
13 июня 2025

В Екатеринбурге отключат радио на два дня

© Служба новостей «URA.RU»
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Радиовещание не будет работать несколько часов
Радиовещание не будет работать несколько часов Фото:

В Екатеринбурге ожидаются кратковременные отключения радиосигнала 17 и 18 июня. Все из-за плановых профилактических работ, сообщается на сайте РТРС.

«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — отмечено в сообщении. Работы могут быть перенесены из-за плохой погоды.

Временно будут недоступны радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», РК «МИР», «Орфей», «Звезда ФМ», РК «Воскресение», «Радио Екатеринбург», «Радио Вера», «Комсомольская правда», «Серебряный дождь» и «Наше радио». Не работать радио будет с 08:00 до 15:00. 

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В Екатеринбурге ожидаются кратковременные отключения радиосигнала 17 и 18 июня. Все из-за плановых профилактических работ, сообщается на сайте РТРС. «В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — отмечено в сообщении. Работы могут быть перенесены из-за плохой погоды. Временно будут недоступны радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», РК «МИР», «Орфей», «Звезда ФМ», РК «Воскресение», «Радио Екатеринбург», «Радио Вера», «Комсомольская правда», «Серебряный дождь» и «Наше радио». Не работать радио будет с 08:00 до 15:00. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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