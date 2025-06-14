В Екатеринбурге отключат радио на два дня

В Екатеринбурге ожидаются кратковременные отключения радиосигнала 17 и 18 июня. Все из-за плановых профилактических работ, сообщается на сайте РТРС.
«В это время на станциях будут проходить профилактические или другие плановые работы, требующие отключения передающего оборудования», — отмечено в сообщении. Работы могут быть перенесены из-за плохой погоды.
Временно будут недоступны радиостанции «Радио России», «Маяк», «Вести ФМ», РК «МИР», «Орфей», «Звезда ФМ», РК «Воскресение», «Радио Екатеринбург», «Радио Вера», «Комсомольская правда», «Серебряный дождь» и «Наше радио». Не работать радио будет с 08:00 до 15:00.
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