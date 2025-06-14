В Челябинскую область возвращается аномальная жара

Сегодня и завтра в южных районах Челябинской области температура воздуха может подняться до 36 градусов тепла и выше. Об этом сообщает министерство общественной безопасности региона.
«Аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха 36° и более, ожидается в южных районах области вечером 15 июня. И во второй половине дня 16 июня», — отмечается в заявлений ведомства.
Жителей просят ограничить выходы на природу и не разводить костры. Окурки и бутылки могут стать источником возгорания.
В Челябинской области за первую декаду июня аномальная жара уже достигала 36 градусов. Средняя температура воздуха составила около 20 градусов, что на 4 градуса превышает многолетние значения для данного периода.
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