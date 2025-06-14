«Надеюсь, они все там сдохли»: 13-летняя челябинка стала одной из самых молодых трэш-блогеров в России

В Южноуральске Челябинской области появилась трэш-блогер, которой всего 13 лет. Несмотря на юный возраст, школьница с красными волосами держит в страхе сверстниц и выкладывает видео с их жестоким избиением.
«Я их там сейчас раскидаю. Со мной ходить не надо. А то вас тоже закроют», - записала видео юная блогерша. После она опубликовала кадры, как со всей силы бьет кулаками в лицо щуплой сверстнице, а затем запинывает упавшую жертву ногами по голове. Видео мы не публикуем по соображениям цензуры.
О своих трэш-каникулах подросток рассказывает с удовольствием и демонстрирует стяжку с пивом и сигареты. Девочку уже ставили на учет в полиции, но это ее не останавливает. Посещение ПДН тоже становится для девушки поводом для контента. Во время визита в полицию, она желает сотрудникам «заразиться от коронавирусом» с летальным исходом.
Аморальные «подвиги» девочки привлекли внимание регионального СУ СКР. После нецензурных роликов следователи организовали проведение проверки по признакам преступлений, предусмотренных ст. 116 УК РФ (побои), ст. 293 УК РФ (халатность). По результатам будет принято процессуальное решение.
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