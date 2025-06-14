В Свердловской области собака напала на людей, возбуждено уголовное дело

В Асбесте (Свердловская область) собака, предположительно без надзора, напала на местных жителей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства по статье на местных жителей, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.
«15 июня 2025 года в городе Асбесте произошел инцидент, связанный с нападением, предположительно, безнадзорной собаки на нескольких местных жителей <...> По имеющейся информации, в результате нападения животного пострадали три женщины, 1942–1950 годов рождения, а также иные граждане, данные о которых устанавливаются. Пострадавшим причинены телесные повреждения в результате укусов собаки», — уточнили в ведомстве. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).
Следователи устанавливают подробности произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка действиям и бездействию ответственных за контроль над животными. Чтобы определить, насколько серьёзно пострадали люди, назначены медицинские экспертизы.
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