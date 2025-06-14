14 июня 2025

В Свердловской области собака напала на людей, возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Собака напала на нескольких пенсионерок
Собака напала на нескольких пенсионерок Фото:

В Асбесте (Свердловская область) собака, предположительно без надзора, напала на местных жителей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства по статье на местных жителей, сообщили в СУ СК России по Свердловской области.

«15 июня 2025 года в городе Асбесте произошел инцидент, связанный с нападением, предположительно, безнадзорной собаки на нескольких местных жителей <...> По имеющейся информации, в результате нападения животного пострадали три женщины, 1942–1950 годов рождения, а также иные граждане, данные о которых устанавливаются. Пострадавшим причинены телесные повреждения в результате укусов собаки», — уточнили в ведомстве. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). 

Следователи устанавливают подробности произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка действиям и бездействию ответственных за контроль над животными. Чтобы определить, насколько серьёзно пострадали люди, назначены медицинские экспертизы.

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В Асбесте (Свердловская область) собака, предположительно без надзора, напала на местных жителей. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства по статье на местных жителей, сообщили в СУ СК России по Свердловской области. «15 июня 2025 года в городе Асбесте произошел инцидент, связанный с нападением, предположительно, безнадзорной собаки на нескольких местных жителей <...> По имеющейся информации, в результате нападения животного пострадали три женщины, 1942–1950 годов рождения, а также иные граждане, данные о которых устанавливаются. Пострадавшим причинены телесные повреждения в результате укусов собаки», — уточнили в ведомстве. В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность).  Следователи устанавливают подробности произошедшего. В рамках расследования будет дана оценка действиям и бездействию ответственных за контроль над животными. Чтобы определить, насколько серьёзно пострадали люди, назначены медицинские экспертизы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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