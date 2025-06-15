В Челябинской области посчитали количество людей за чертой бедности

В Челябинской области за чертой бедности находятся 7,7 процента населения. Этот показатель сокращается.
«В Челябинской области 7,7 процента населения в 2024 году имели среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности. Соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,92. Доля населения за чертой бедности сократилась на 2,3 п.п.», — говорится в исследовании РИА Новости.
Соседняя с регионом Башкирия находится на 51 строчке. Здесь доля бедных составила 7,8 процента. В Свердловской области нищих 5,9 процента и 13-я позиция рейтинга; в Пермском крае — 8,7 процента и 47 место; Курганской области 11,2% и 69 место; ХМАО — 5,7% и девятое место.
Эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» составили данный рейтинг, опираясь на данные официальной статистики. Для расчетов использовались медианные показатели доходов населения и стоимость стандартного набора товаров и услуг за 2024 год.
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