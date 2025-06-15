15 июня 2025
14 июня 2025

В Челябинской области посчитали количество людей за чертой бедности

В Челябинской области 7,7 процента населения входят в категорию бедных
© Служба новостей «URA.RU»
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Число нищих в Челябинской области сократилось
Число нищих в Челябинской области сократилось Фото:

В Челябинской области за чертой бедности находятся 7,7 процента населения. Этот показатель сокращается. 

«В Челябинской области 7,7 процента населения в 2024 году имели среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности. Соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,92. Доля населения за чертой бедности сократилась на 2,3 п.п.», — говорится в исследовании РИА Новости.

Соседняя с регионом Башкирия находится на 51 строчке. Здесь доля бедных составила 7,8 процента. В Свердловской области нищих 5,9 процента и 13-я позиция рейтинга; в Пермском крае — 8,7 процента и 47 место; Курганской области 11,2% и 69 место; ХМАО — 5,7% и девятое место.

Эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» составили данный рейтинг, опираясь на данные официальной статистики. Для расчетов использовались медианные показатели доходов населения и стоимость стандартного набора товаров и услуг за 2024 год.

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В Челябинской области за чертой бедности находятся 7,7 процента населения. Этот показатель сокращается.  «В Челябинской области 7,7 процента населения в 2024 году имели среднедушевые денежные доходы ниже официальной границы бедности. Соотношение медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг составило 1,92. Доля населения за чертой бедности сократилась на 2,3 п.п.», — говорится в исследовании РИА Новости. Соседняя с регионом Башкирия находится на 51 строчке. Здесь доля бедных составила 7,8 процента. В Свердловской области нищих 5,9 процента и 13-я позиция рейтинга; в Пермском крае — 8,7 процента и 47 место; Курганской области 11,2% и 69 место; ХМАО — 5,7% и девятое место. Эксперты Центра экономических исследований «РИА Рейтинг» составили данный рейтинг, опираясь на данные официальной статистики. Для расчетов использовались медианные показатели доходов населения и стоимость стандартного набора товаров и услуг за 2024 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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