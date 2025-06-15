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ХМАО вошел в топ регионов страны по доходам населения

© Служба новостей «URA.RU»
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Среди регионов России Югра заняла девятое место
Среди регионов России Югра заняла девятое место Фото:

Каждый житель ХМАО в среднем на свою зарплату может в месяц приобрести 2,5 фиксированных набора товаров и услуг. По данным аналитиков РИА Новости, этот показатель отражает уровень доходов населения, и Югра по нему занимает девятое место среди всех регионов страны.

«Рейтинг российских регионов по уровню доходов населения — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 9-е место. Отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 2,5», — сообщают эксперты.

Данные приведены по итогам 2024 года. За чертой бедности в Югре находится 5,7% населения и в сравнении с прошлым годом этот снизился на 0,8%. Лидером рейтинга стал Ямал, где на зарплату в среднем можно приобрести 3,9 фиксированных набора.

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Каждый житель ХМАО в среднем на свою зарплату может в месяц приобрести 2,5 фиксированных набора товаров и услуг. По данным аналитиков РИА Новости, этот показатель отражает уровень доходов населения, и Югра по нему занимает девятое место среди всех регионов страны. «Рейтинг российских регионов по уровню доходов населения — Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, 9-е место. Отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг — 2,5», — сообщают эксперты. Данные приведены по итогам 2024 года. За чертой бедности в Югре находится 5,7% населения и в сравнении с прошлым годом этот снизился на 0,8%. Лидером рейтинга стал Ямал, где на зарплату в среднем можно приобрести 3,9 фиксированных набора.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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