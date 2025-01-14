Начальник Следственного отдела Кургана Гармаш ушел с должности

Руководитель следственного отдела Кургана Алексей Гармаш ушел в отставку. Об этом URA.RU сообщили источники из числа бывших силовиков.
«Начальник курганского следственного отдела Гармаш ушел с должности», — рассказали источники. По их данным, полковник юстиции принял решение выйти на пенсию по выслуге лет.
Информация подтвердилась данными сайта регионального СУ СК. Гармаш больше не указан в качестве руководителя следственного отдела по городу Кургану. Обязанности руководителя выполняет первый заместитель, полковник Вероника Ершова.
Ранее URA.RU сообщало, что в следственном управлении по Курганской области произошел ряд кадровых перестановок. Полковник Александр Миненков стал первым заместителем руководителя регионального управления. Руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел стал подполковник Александр Олейников.
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