15 июня 2025

Стали известны подробности ЧП с ребенком, который выпал из окна в Пласте

В Пласте выясняют подробности инцидента с ребенком, который выпал из окна
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники полиции выясняют подробности ЧП в ребенком в Пласте
Сотрудники полиции выясняют подробности ЧП в ребенком в Пласте Фото:

В Пласте Челябинской области сотрудники полиции выясняют подробности инцидента с ребенком, который выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. Семья в поле зрения органов полиции ранее не попадала, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России. 

«Семья в поле зрения органов полиции не попадала, на профилактических учетах не состоит. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пластовскому району», — сообщили URA.RU в ведомстве. 

В семье воспитывается несколько детей, сообщил URA.RU источник. Известно, что на окнах стояла москитная сетка. 

В Пласте ранее семилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. Сейчас мальчик находится в челябинской больнице в тяжелом состоянии. 

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В Пласте Челябинской области сотрудники полиции выясняют подробности инцидента с ребенком, который выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. Семья в поле зрения органов полиции ранее не попадала, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.  «Семья в поле зрения органов полиции не попадала, на профилактических учетах не состоит. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пластовскому району», — сообщили URA.RU в ведомстве.  В семье воспитывается несколько детей, сообщил URA.RU источник. Известно, что на окнах стояла москитная сетка.  В Пласте ранее семилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. Сейчас мальчик находится в челябинской больнице в тяжелом состоянии. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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