Стали известны подробности ЧП с ребенком, который выпал из окна в Пласте

В Пласте Челябинской области сотрудники полиции выясняют подробности инцидента с ребенком, который выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. Семья в поле зрения органов полиции ранее не попадала, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД России.
«Семья в поле зрения органов полиции не попадала, на профилактических учетах не состоит. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники подразделений по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пластовскому району», — сообщили URA.RU в ведомстве.
В семье воспитывается несколько детей, сообщил URA.RU источник. Известно, что на окнах стояла москитная сетка.
В Пласте ранее семилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа многоквартирного дома. Сейчас мальчик находится в челябинской больнице в тяжелом состоянии.
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