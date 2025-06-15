В Челябинске 44 школьника сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) на сто баллов. Об этом сообщил заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU.
«Подводим первые итоги результатов ЕГЭ. На сегодняшний день у нас уже 44 стобальника», — сообщил Авдеев на аппаратном совещании в мэрии, передает корреспондент URA.RU. Сейчас лидируют такие предметы, как математика (15-ть стобалльников) и химия (12-ть стобалльников).
В Челябинской области ЕГЭ по математике на сто баллов сдали 18 выпускников из Челябинска, Магнитогорска и Троицка, сообщила ранее пресс-служба «Челябинского института развития образования». Всего экзамен по математике базового и профильного уровня в этом году сдавали свыше 13 тысяч выпускников.
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