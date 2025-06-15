Мэр Лошкин поручил главам районов выявить все аварийные деревья в Челябинске

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал от районных глав срочно провести проверку аварийных деревьев в городе. О поручении Лошкина корреспондент URA.RU передает с аппаратного совещания в мэрии.
«Вы должны представить информацию об аварийных деревьях и отрабатывать их с управляющими компаниями. Необходимо принимать меры, не дожидаться, когда ветер повалит деревья на очередную машину», —обратился Лошкин к главам районов.
Накануне, 12 июня, в Магнитогорске во время грозы дерево рухнуло на припаркованный автомобиль на улице Ленина. Инцидент произошёл во дворе жилого дома, однако другие машины не пострадали. С 12 по 14 июня в Челябинской области действовало штормовое предупреждение. По данным метеорологов, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, что создавало повышенную опасность падения деревьев. Непогоду сопровождали грозы и ливни.
Ранее Лошкин поручил главам также организовать профилактический пролив тополиного пуха на улицах города. Тогда он пояснил, что дорожные службы будут проливать не только основные магистрали, но и внутриквартальные проезды. Лошкин также призвал жителей предостеречь детей от баловства с пухом.
На совещании также озвучили данные по работе муниципальных пляжей. С 9 по 15 июня их посетили более 27 тысяч человек, 73 отдыхающим потребовалась первая медицинская помощь. Согласно данным 16 июня, температура на озерах и реках Челябинской области составила 22-24 градуса. В первой декаде июня вода в водоемах региона была около 21 градуса, что считается прохладной. Согласно прогнозам синоптиков, жара ожидает челябинцев во второй половине июня — в тени будет около 28 градусов. Это позволит прогреться водоемам еще лучше.
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