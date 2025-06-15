15 июня 2025

Мэр Лошкин поручил главам районов выявить все аварийные деревья в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин поручил главам районов поставить на контроль работу с аварийными деревьями
Алексей Лошкин поручил главам районов поставить на контроль работу с аварийными деревьями Фото:

Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал от районных глав срочно провести проверку аварийных деревьев в городе. О поручении Лошкина корреспондент URA.RU передает с аппаратного совещания в мэрии.

«Вы должны представить информацию об аварийных деревьях и отрабатывать их с управляющими компаниями. Необходимо принимать меры, не дожидаться, когда ветер повалит деревья на очередную машину», —обратился Лошкин к главам районов.

Накануне, 12 июня, в Магнитогорске во время грозы дерево рухнуло на припаркованный автомобиль на улице Ленина. Инцидент произошёл во дворе жилого дома, однако другие машины не пострадали. С 12 по 14 июня в Челябинской области действовало штормовое предупреждение. По данным метеорологов, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, что создавало повышенную опасность падения деревьев. Непогоду сопровождали грозы и ливни.

Ранее Лошкин поручил главам также организовать профилактический пролив тополиного пуха на улицах города. Тогда он пояснил, что дорожные службы будут проливать не только основные магистрали, но и внутриквартальные проезды. Лошкин также призвал жителей предостеречь детей от баловства с пухом.

На совещании также озвучили данные по работе муниципальных пляжей. С 9 по 15 июня их посетили более 27 тысяч человек, 73 отдыхающим потребовалась первая медицинская помощь. Согласно данным 16 июня, температура на озерах и реках Челябинской области составила 22-24 градуса. В первой декаде июня вода в водоемах региона была около 21 градуса, что считается прохладной. Согласно прогнозам синоптиков, жара ожидает челябинцев во второй половине июня — в тени будет около 28 градусов. Это позволит прогреться водоемам еще лучше.

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Мэр Челябинска Алексей Лошкин потребовал от районных глав срочно провести проверку аварийных деревьев в городе. О поручении Лошкина корреспондент URA.RU передает с аппаратного совещания в мэрии. «Вы должны представить информацию об аварийных деревьях и отрабатывать их с управляющими компаниями. Необходимо принимать меры, не дожидаться, когда ветер повалит деревья на очередную машину», —обратился Лошкин к главам районов. Накануне, 12 июня, в Магнитогорске во время грозы дерево рухнуло на припаркованный автомобиль на улице Ленина. Инцидент произошёл во дворе жилого дома, однако другие машины не пострадали. С 12 по 14 июня в Челябинской области действовало штормовое предупреждение. По данным метеорологов, порывы ветра достигали 25 метров в секунду, что создавало повышенную опасность падения деревьев. Непогоду сопровождали грозы и ливни. Ранее Лошкин поручил главам также организовать профилактический пролив тополиного пуха на улицах города. Тогда он пояснил, что дорожные службы будут проливать не только основные магистрали, но и внутриквартальные проезды. Лошкин также призвал жителей предостеречь детей от баловства с пухом. На совещании также озвучили данные по работе муниципальных пляжей. С 9 по 15 июня их посетили более 27 тысяч человек, 73 отдыхающим потребовалась первая медицинская помощь. Согласно данным 16 июня, температура на озерах и реках Челябинской области составила 22-24 градуса. В первой декаде июня вода в водоемах региона была около 21 градуса, что считается прохладной. Согласно прогнозам синоптиков, жара ожидает челябинцев во второй половине июня — в тени будет около 28 градусов. Это позволит прогреться водоемам еще лучше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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