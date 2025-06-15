Мэр Челябинска Лошкин дал поручения для отвода воды с улиц

Мэр Челябинска Алексей Лошкин поручил главам всех районов тщательно следить за чистотой ливневой канализации, что поможет предотвратить подтопление улиц. Об этом заявил глава города Алексей Лошкин, передает корреспондент URA.RU.
«В Советском и Металлургическом районах Челябинска на минувшей неделе устраняли потопы из-за того, что забиваются дождеприемные решетки. Прогноз погоды все смотрят. Вовремя направляйте людей на прочистку вместо того, чтобы экстренно вызывать все службы», — заявил Лошкин главам районов.
Глава города подчеркнул, что в двух районах Челябинска проблема подтоплений после сильных осадков известны с прошлого года. Улицы в этих районах держатся на постоянном контроле. Лошкин отметил, что к последствиям сильных ливней все городские службы были готовы, благодаря их своевременной реакции серьезных последствий удалось избежать.
«Другое дело — мы понимаем, что это только ликвидация последствий, оперативная работа по устранению потопов. Этим дело не ограничивается. В Металлургическом районе мы строим канализацию, которая должна в будущем снять эту проблему у жителей поселка Першино. По другим территориям требуется своевременный обход и физический осмотр дождеприемных решеток, очистка мусора», — подчеркнул Лошкин.
После сильных ливней 12 июня в Челябинске затопило улицы Металлургического района. Уровень воды поднялся до стекол автомобилей, по многим улицам стало невозможно проехать без риска повредить машину. Кадрами ситуации на проезжей части с URA.RU поделились читатели.
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