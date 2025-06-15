Ребенка два дня избивали в детском лагере в Алапаевске

В Алапаевске (Свердловская область) в детском оздоровительном лагере «Спутник» 10-летнего мальчика избивали в течение двух дней из-за ссоры с другими подростками. Работники лагеря скрывали травмы мальчика от родителей, рассказали URA.RU в прокуратуре.
«По предварительной информации, 10 и 14 июня несовершеннолетнему после словесной ссоры были нанесены телесные повреждения по голове и туловищу другим подростком», — пояснили там. Гематомы на теле ребенка обнаружили родные, когда приехали его навестить.
Прокуратура начала проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и проверяют соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также организацию отдыха детей сотрудниками лагеря «Спутник».
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