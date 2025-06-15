15 июня 2025

Ребенка два дня избивали в детском лагере в Алапаевске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мальчик поссорился с одним из старших подростков (архивное фото)
Мальчик поссорился с одним из старших подростков (архивное фото) Фото:

В Алапаевске (Свердловская область) в детском оздоровительном лагере «Спутник» 10-летнего мальчика избивали в течение двух дней из-за ссоры с другими подростками. Работники лагеря скрывали травмы мальчика от родителей, рассказали URA.RU в прокуратуре.

«По предварительной информации, 10 и 14 июня несовершеннолетнему после словесной ссоры были нанесены телесные повреждения по голове и туловищу другим подростком», — пояснили там. Гематомы на теле ребенка обнаружили родные, когда приехали его навестить.

Прокуратура начала проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и проверяют соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также организацию отдыха детей сотрудниками лагеря «Спутник».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Алапаевске (Свердловская область) в детском оздоровительном лагере «Спутник» 10-летнего мальчика избивали в течение двух дней из-за ссоры с другими подростками. Работники лагеря скрывали травмы мальчика от родителей, рассказали URA.RU в прокуратуре. «По предварительной информации, 10 и 14 июня несовершеннолетнему после словесной ссоры были нанесены телесные повреждения по голове и туловищу другим подростком», — пояснили там. Гематомы на теле ребенка обнаружили родные, когда приехали его навестить. Прокуратура начала проверку. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и проверяют соблюдение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, а также организацию отдыха детей сотрудниками лагеря «Спутник».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...