Челябинский выпускник стал первым в регионе 200-балльником на ЕГЭ

В Магнитогорске Челябинской области после результатов Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку выявили первого 200-балльника среди выпускников. Об этом сообщила пресс-служба «Челябинского института развития образования».
«После утверждения результатов по русскому языку выявлен выпускник текущего года из Магнитогорского городского округа, получивший 100 баллов по двум предметам — химии и русскому языку. Напомним, что по итогам первых экзаменов в Челябинской области высший балл по химии получили 33 выпускника, по профильной математике — 18, по литературе — 17, по истории — 3», — сообщила пресс-служба ГБУ ДПО ЧИРО в telegram-канале.
ЕГЭ по русскому языку сдавали более 13 тысяч одиннадцатиклассников в Челябинской области. Максимальные 100 баллов получили 16 школьников из Челябинска, Магнитогорска, Трехгорного, Озерска, Миасса.
В Челябинске 44 школьника сдали ЕГЭ на сто баллов, сообщил ранее заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев, передает корреспондент URA.RU. Лучшие результаты ребята показали по математике (15-ть стобалльников) и химии (12-ть стобалльников).
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