17 июня 2025

Челябинский рыбак дал советы для удачного клева

В Челябинской области рыбаки советуют озеро Аргази для вылова хищных рыб
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбак порекомендовал челябинские озера для хорошего улова
Рыбак порекомендовал челябинские озера для хорошего улова Фото:

На озере Аргази в Челябинской области прекрасно ловятся хищные породы рыб, а на карпа стоит взять фидер. Самые популярные у рыбаков водоемы, а также условия для удачной рыбалки раскрыл URA.RU председатель регионального рыбацкого комитета Михаил Акатьев.

Какие озера Челябинской области самые популярные у рыбаков?

Самые популярные сегодня озера Челябинской области — это Аргази, Шершни, Первое, Смолино. На Миассе тоже хорошо можно порыбачить в районе Полетаево или Харлушей.

Какую рыбу можно ловить уже сейчас на челябинских озерах?

Карасевые озера — это Уелги, Беликуль, Алабуга. Хищника — окуня, щуку, судака, — лучше ловить на Аргазях.

Какие удочки брать?

У каждого рыбака среди снастей должен быть спиннинг. Ловля карпа в основном идет на фидер, лещ и чебак тоже часто ловится на фидер. Напоминаю, что с 15 июня снимается нерестовый запрет и можно рыбачить с лодки.

Какой совет можете дать для удачной рыбалки?

Самый лучший способ попасть на удачную рыбалку — это взять с собой заядлого рыбака и полностью доверить ему выбор водоёма и места на нём. Всем ни хвоста, ни чешуи, трофеев и удовольствия.

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На озере Аргази в Челябинской области прекрасно ловятся хищные породы рыб, а на карпа стоит взять фидер. Самые популярные у рыбаков водоемы, а также условия для удачной рыбалки раскрыл URA.RU председатель регионального рыбацкого комитета Михаил Акатьев. Какие озера Челябинской области самые популярные у рыбаков? Самые популярные сегодня озера Челябинской области — это Аргази, Шершни, Первое, Смолино. На Миассе тоже хорошо можно порыбачить в районе Полетаево или Харлушей. Какую рыбу можно ловить уже сейчас на челябинских озерах? Карасевые озера — это Уелги, Беликуль, Алабуга. Хищника — окуня, щуку, судака, — лучше ловить на Аргазях. Какие удочки брать? У каждого рыбака среди снастей должен быть спиннинг. Ловля карпа в основном идет на фидер, лещ и чебак тоже часто ловится на фидер. Напоминаю, что с 15 июня снимается нерестовый запрет и можно рыбачить с лодки. Какой совет можете дать для удачной рыбалки? Самый лучший способ попасть на удачную рыбалку — это взять с собой заядлого рыбака и полностью доверить ему выбор водоёма и места на нём. Всем ни хвоста, ни чешуи, трофеев и удовольствия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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