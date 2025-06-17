Челябинский рыбак дал советы для удачного клева

На озере Аргази в Челябинской области прекрасно ловятся хищные породы рыб, а на карпа стоит взять фидер. Самые популярные у рыбаков водоемы, а также условия для удачной рыбалки раскрыл URA.RU председатель регионального рыбацкого комитета Михаил Акатьев.
Какие озера Челябинской области самые популярные у рыбаков?
Самые популярные сегодня озера Челябинской области — это Аргази, Шершни, Первое, Смолино. На Миассе тоже хорошо можно порыбачить в районе Полетаево или Харлушей.
Какую рыбу можно ловить уже сейчас на челябинских озерах?
Карасевые озера — это Уелги, Беликуль, Алабуга. Хищника — окуня, щуку, судака, — лучше ловить на Аргазях.
Какие удочки брать?
У каждого рыбака среди снастей должен быть спиннинг. Ловля карпа в основном идет на фидер, лещ и чебак тоже часто ловится на фидер. Напоминаю, что с 15 июня снимается нерестовый запрет и можно рыбачить с лодки.
Какой совет можете дать для удачной рыбалки?
Самый лучший способ попасть на удачную рыбалку — это взять с собой заядлого рыбака и полностью доверить ему выбор водоёма и места на нём. Всем ни хвоста, ни чешуи, трофеев и удовольствия.
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