Любимый детский проект Путина выходит на новый уровень

Любимый детский проект президента РФ Владимира Путина — Движение первых — выходит на новый уровень. Участники IV съезда организации утверждают, что у них появился понятный образ будущего, и для каждого будущее связано с любимой страной. Патриотика стала тем центром, который объединил ребят из разрозненных детских организаций и который настраивает их на движение вперед. Вокруг этого центра строится все остальное. А педагоги утверждают: Движение первых — это не Пионерия. Это уже нечто большее.
Движение было создано в июне 2022 года. Наблюдательный совет организации возглавил лично президент Владимир Путин. С тех пор, по сути, шел поиск не просто образа движения как такового, а образа всей детской молодежной политики России. Об этом говорил и один из сопредседателей предвыборного штаба Владимира Путина, актер Владимир Машков в январе 2024 года. Президент услышал и объявил о запуске национального проекта «Молодежь России».
Сегодня Движение первых объединяет около 11 млн ребят со всей России. Чтобы организация не была оторвана от реальности и чтобы придать ей смыслы, отвечающие современности, в сентябре 2024 года Путин назначил главой движения участника СВО, Героя России Артура Орлова, который еще и сам — многодетный отец. И это сыграло свою роль.
Каждый из ребят и взрослых, с кем мы познакомились на съезде, на вопрос о том, чем они занимаются и что их привлекает в Движении, отвечали одинаково: на первом месте патриотика. В кулуарах съезда с любовью к Родине, к семье, к традициям связаны все активности: одни участники раскрашивают огромную картину с изображением юноши и девушки на фоне российского триколора и Красной площади, другие готовятся к параду Победы — на мастер-классе собирают из Георгиевской ленточки красивые значки.
«Во-первых, я люблю свою Родину. Во-вторых, в этом году как юноармеец я буду участвовать в параде Победы в Каспийске, — поделилась Алина из Дагестана, которая своими руками сделала себе праздничный значок. – У меня два прадеда воевали. Мы обязаны помнить».
Память о героях Великой Отечественной хранят и в Новороссийске. В одной из гимназий совместными усилиями детей, учителей и родителей создано несколько музейных комнат памяти участников Великой Отечественной, защищавших город. «У нас есть музей почетного гражданина города Виталия Лесика. Он основал в Новороссийске Пост номер один. Виталий Андреевич при жизни часто бывал в нашей гимназии. Он передал нам все свои фронтовые награды, документы. Для ребят очень важно хранить память о герое нашего города», — поделилась педагог Наталья Алешина.
Лидер Новосибирского регионального отделения Движения первых Наталья Вохминцева рассказала URA.RU, что организация действительно обрела свое лицо. «Для ребят Герой России во главе Движения — это новый ориентир. Это вера в человека, который встал на защиту своей страны в трудную минуту, и это — вера в Россию.
Детям действительно не хватало примера героя. Сегодня они видят такой пример. И это касается в целом участников СВО, с которыми мы находимся в постоянном контакте. Ребята понимают, что это те люди, на которых стоит равняться», — убеждена Наталья.
О патриотизме говорили и на наблюдательном совете Движения, которое провел в национальном центре «Россия» сам президент. «Очень приятно и полезно увидеть вдохновляющий пример свершений нашего народа и за последние десятилетия, и вообще за время нашей тысячелетней истории», — поделился Путин впечатлениями от выставки.
Очевидно, он рад тому, насколько расширилось Движение первых всего за три года. «Это уже приличная „армия“», — констатировал он.
По словам президента, первостепенную роль в воспитании детей играет семья. Поэтому родители — это «естественные партнеры движения». В воспитании патриотов своей страны особая роль отводится и участникам СВО.
«Важно, что ветераны боевых действий, люди разных национальностей, возрастов, профессий, которые вместе встали на защиту Родины, стоят рядом в основном деле для будущего России – в деле воспитания детей и подростков, — отметил Путин. – Расти, взрослеть на примерах истинной доблести и любви к Родине – чрезвычайно важная вещь».
Президенту известно, что участники Движения первых занимаются сохранением памяти о героях Великой Отечественной. «Такое личное участие, погружение в события военных лет помогает сберечь живую ткань исторической памяти о подвиге нашего народа, дает важнейшие нравственные ориентиры, которые, уверен, ребята сохранят на всю свою жизнь и передадут дальше будущим поколениям россиян», — сказал Путин.
Пока в одном зале шел разговор о настоящем и будущем движения, в другом зале около двух тысяч подростков и их наставников смотрели концерт, посвященный открытию съезда. Главную песню — Гимн России — в самом начале исполнили хором.
В какой-то момент на сцене появились ребята и взрослые, которые только что в живую общались с президентом. Они говорили о дружбе — каждый вкладывает в это понятие что-то свое. Но, как оказалось, у всех, кто в этот вечер был в зале, есть один общий друг — президент Путин.
Съезд приветствовал Путина овациями и стоя. Ребята даже не стали садиться на свои стулья, когда президент начал свое обращение (не с трибуны, не по бумажке — от души) к ним. «Одна из главных задач движения — в том, чтобы помочь вам и вашим сверстникам найти свое место в жизни. Если человек в начале пути находит для себя это движение к цели, — это залог успеха. А успеха хочет практически каждый человек. Даже если он думает, что ему ничего не нужно. Нет, в душе, каждый стремится к успеху. Чтобы достичь этого успеха, — начал было объяснять Путин, но прервался: — Садитесь».
Участники съезда засмеялись, но ослушаться не посмели. Лишь единицы, да и те на задних рядах, остались на ногах — так удобнее было записывать на телефоны встречу с Путиным. «Нужно найти свой путь в жизни, — продолжил тем временем президент, — найти то дело, которому ты готов свою жизнь посвятить».
Путин по-отечески наставлял молодежь, поддерживал любое их начинание и стремление. Даже — мечты заняться бизнесом. «Кто-то хочет заниматься бизнесом, стать богатым.
А зачем? Не для того ведь, чтобы над златом чахнуть. Ведь не для того человек что-то приобретает, чтобы на этом зачахнуть, — убеждал Путин. – Вы знаете, в чем секрет? В том, чтобы делиться тем, что у тебя есть, с другими, помогать другим, поддерживать других. В этом человек находит себя лучше всего».
И дети, и их наставники, участвующие в съезде, говорят, что Движение первых уже оправдало себя. Марина Федосеенко из Краснодарского края вообще считает, что за три года произошли «колоссальные изменения». «Поначалу никто не знал, что из этого получится. Сегодня Движение первых — это единое целое. Мы первые, мы идем вперед и ведем за собой. Мы понимаем, что за нами — будущее», — поделилась Марина.
Делегат съезда Виктория Хахалева тоже говорит, что три года назад мало кто представлял, как удастся объединить множество разрозненных общественных организаций. «Сейчас век конкуренции закончился, и начался век коллаборации.
Мы все понимаем, что сохраняя особенность той или иной организации, нужно объединяться, чтобы использовать свои сильные стороны, чтобы вместе что-то делать на благо общества, на благо страны. Только так будет движение вперед», — считает Наталия.
Дети это тоже поняли и стали проявлять инициативу. Настя Нечаева из Новороссийска рассказала, что предложила создать школу гида, и теперь ее идея реализована на городском уровне. «Ребята учатся, как правильно проводить экскурсии по музеям. Кто-то этот опыт может использовать в будущем и стать профессиональным гидом, чтобы рассказывать об истории нашей страны и нашего города, проводить увлекательные экскурсии», — поделилась Настя.
С первых дней Движение первых неизменно ассоциировали с Пионерией, через которую прошли все советские дети. Делегат из Новороссийска Наталья Алешина не исключение. Но она заверяет — Движение первых несравнимо с пионерской организацией. «Наше движение лучше. Сейчас для детей создано гораздо больше возможностей, чем в то время, когда мы были пионерами. Тогда попасть в „Артек“ было чем-то невероятным. А сегодня, благодаря движению, из нашей маленькой школы из 500 человек 134 побывали там, — рассказала Наталья. — Сейчас все более прогрессивно, более интересно, более продвинуто. Детей мотивируют на то, чтобы расти и двигаться вперед».
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