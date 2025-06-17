В Челябинске двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа

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Ребенок выпал из окна, играя у москитной сетки
Ребенок выпал из окна, играя у москитной сетки Фото:

В Челябинске из окна многоэтажного дома на улице Братьев Кашириных выпал вместе с москитной сеткой двухлетний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«По этому факту проводится проверка. Мальчик госпитализирован. Призываем всех родителей следить за детьми и понимать, что москитная сетка — не преграда для малыша. Не разрешайте вашим детям играть на подоконниках», — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным, ребенок выпал из окна на седьмом этаже, облокотившись на москитную сетку, и его жизнь спасли находящиеся внизу кустарники. Мальчик получил серьезные переломы, и сейчас находится в реанимации.

Как удалось выяснить URA.RU, ребенок находился дома с бабушкой, пока родители занимались своими делами — строительством дома. Семья благополучная, и на профилактическом учете не состоит.

Накануне в Пласте Челябинской области выпал из окна квартиры на четвертом этаже шестилетний мальчик, которого мама оставила дома с братом и сестрой, а сама ушла на работу. Ребенок, как и в Челябинске, навалился на москитную сетку и выпал, но, к счастью, остался жив. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).

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В Челябинске из окна многоэтажного дома на улице Братьев Кашириных выпал вместе с москитной сеткой двухлетний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. «По этому факту проводится проверка. Мальчик госпитализирован. Призываем всех родителей следить за детьми и понимать, что москитная сетка — не преграда для малыша. Не разрешайте вашим детям играть на подоконниках», — уточнили в пресс-службе. По предварительным данным, ребенок выпал из окна на седьмом этаже, облокотившись на москитную сетку, и его жизнь спасли находящиеся внизу кустарники. Мальчик получил серьезные переломы, и сейчас находится в реанимации. Как удалось выяснить URA.RU, ребенок находился дома с бабушкой, пока родители занимались своими делами — строительством дома. Семья благополучная, и на профилактическом учете не состоит. Накануне в Пласте Челябинской области выпал из окна квартиры на четвертом этаже шестилетний мальчик, которого мама оставила дома с братом и сестрой, а сама ушла на работу. Ребенок, как и в Челябинске, навалился на москитную сетку и выпал, но, к счастью, остался жив. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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