В Челябинске двухлетний ребенок выжил после падения с седьмого этажа

В Челябинске из окна многоэтажного дома на улице Братьев Кашириных выпал вместе с москитной сеткой двухлетний ребенок. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
«По этому факту проводится проверка. Мальчик госпитализирован. Призываем всех родителей следить за детьми и понимать, что москитная сетка — не преграда для малыша. Не разрешайте вашим детям играть на подоконниках», — уточнили в пресс-службе.
По предварительным данным, ребенок выпал из окна на седьмом этаже, облокотившись на москитную сетку, и его жизнь спасли находящиеся внизу кустарники. Мальчик получил серьезные переломы, и сейчас находится в реанимации.
Как удалось выяснить URA.RU, ребенок находился дома с бабушкой, пока родители занимались своими делами — строительством дома. Семья благополучная, и на профилактическом учете не состоит.
Накануне в Пласте Челябинской области выпал из окна квартиры на четвертом этаже шестилетний мальчик, которого мама оставила дома с братом и сестрой, а сама ушла на работу. Ребенок, как и в Челябинске, навалился на москитную сетку и выпал, но, к счастью, остался жив. Возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности).
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