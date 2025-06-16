Ребенка, который выпал из окна в Пласте, мама оставила с братом и сестрой

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Мама мальчика ушла на работу и оставила его на старших детей
Мама мальчика ушла на работу и оставила его на старших детей Фото:

Шестилетнего мальчика, который выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Пласте Челябинской области, мама оставила с братом и сестрой, а сама ушла на работу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона.

«Шестилетний мальчик находился дома без присмотра взрослых, где на балконе залез на окно, облокотился на москитную сетку, в результате чего выпал. Установлено, что мама ребенка ушла на работу, оставив малолетнего в квартире совместно с несовершеннолетними братьями и сестрой», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Сейчас мальчик находится в больнице. 

Инцидент произошел в минувшие праздничные дни. Семья в поле зрения органов полиции ранее не попадала, на профилактических учетах не состоит, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. 

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Шестилетнего мальчика, который выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Пласте Челябинской области, мама оставила с братом и сестрой, а сама ушла на работу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона. «Шестилетний мальчик находился дома без присмотра взрослых, где на балконе залез на окно, облокотился на москитную сетку, в результате чего выпал. Установлено, что мама ребенка ушла на работу, оставив малолетнего в квартире совместно с несовершеннолетними братьями и сестрой», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Сейчас мальчик находится в больнице.  Инцидент произошел в минувшие праздничные дни. Семья в поле зрения органов полиции ранее не попадала, на профилактических учетах не состоит, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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