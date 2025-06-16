Ребенка, который выпал из окна в Пласте, мама оставила с братом и сестрой

Шестилетнего мальчика, который выпал из окна квартиры на четвертом этаже в Пласте Челябинской области, мама оставила с братом и сестрой, а сама ушла на работу. Об этом сообщила пресс-служба Следственного управления Следственного комитета (СУ СК) региона.
«Шестилетний мальчик находился дома без присмотра взрослых, где на балконе залез на окно, облокотился на москитную сетку, в результате чего выпал. Установлено, что мама ребенка ушла на работу, оставив малолетнего в квартире совместно с несовершеннолетними братьями и сестрой», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 125 УК РФ (оставление в опасности). Сейчас мальчик находится в больнице.
Инцидент произошел в минувшие праздничные дни. Семья в поле зрения органов полиции ранее не попадала, на профилактических учетах не состоит, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
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